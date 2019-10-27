الامارات | 29 ألف زائر لمهرجان الخريف في جزيرة المارية

شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف زائر لمهرجان الخريف في جزيرة المارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، الدورة الثانية لمهرجان الخريف السنوي، التي استمرت فعالياتها على مدار يومين، واستقطبت أكثر من 29 ألف زائر.

واستمتعت الأسر بمجموعة متنوّعة من الأنشطة، مثل تعلم طرق صنع أشكال باستخدام الأواني، وأشكال الحقائب والأكياس للعبة «خدعة أم حلوى»، وحلوى فرانكشتاين، وغيرها. كما تضمنت الأنشطة مجموعة من المسابقات، مثل الأزياء التنكرية، وتخمين محتوى الصندوق، وفعاليات تناسب أفراد الأسرة من مختلف الأعمار.

ونظم على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين برنامج حافل بالعروض الحية للاستمتاع بتجارب مميزة، مثل شخصيات الزومبي، وصيحات الهالوين، ومهرجان الهالوين، وفي منتصف إحدى الليالي، وساحرة من زمن الحكايات.

يشار إلى أن المهرجان إحدى الفعاليات المجتمعية التي تستضيفها جزيرة المارية سنوياً، مثل مهرجان الشتاء واحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية ورأس السنة الصينية.