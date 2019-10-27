الامارات | إمينيم يأسر الجماهير المحتشدة في جزيرة ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن إمينيم يأسر الجماهير المحتشدة في جزيرة ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مغني الراب الأسطوري وأحد أشهر الفنانين على مدار العقدين الماضيين، إمينيم، إلى ميدان دو في جزيرة ياس، بحفل مبهج وبحضور جمهور كامل العدد اجتمع للاستمتاع بموسيقاه، وشاركوه الغناء في بعض أبرز أغانيه.

واستقبل الجمهور النجم الحائز جائزة «غرامي» 15 مرة بحفاوة وحماس منقطعَي النظير، حيث قدم أداءً مذهلاً لمجموعة من أبرز أغنياته من التسعينات وبداية الألفية الجديدة، عندما أطلق إمينيم بعضاً من أغانيه الأكثر شهرة، تضمنت «لايك توي سولدجرز»، «ذا ريل سليم شادي»، «ذا واي آي ام»، «تيل آي كولابس»، و«سينج فور ذا مومنت»، و«لوز يورسيلف». كما تراقص الجمهور أيضاً مع أدائه لأغاني أحدث ألبوماته «كاميكازي».

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وتماشياً مع شهرته بتقديم مفاجآت لجمهوره، انضمت المغنية والمؤلفة، سكايلر جراي، ضيفة إلى إمينيم أثناء أدائه «والك أون واتر» و«لوف ذا واي يو لاي». وقدم إمينيم قائمة أغانٍ مدعومة بواحد من أكبر الإنتاجات المسرحية التي قدمتها شركة فلاش للترفيه في ميدان دو، وبدعم كامل من فرقة موسيقية تضم عازفي الطبول «درامرز» وعازفي الكمان.

كما استمتع الجمهور بالأغاني التي قدمها «الدي جي» الحائز جوائز عدة، والنجم الإذاعي ومنتج الأغاني البلاتينية، داني نيفيل. وقد سبق لـ«الدي جي» الشهير المعروف بـ«سفير الموسيقى الحضرية في الشرق الأوسط»، أن قدم أداءً في مناسبات دولية مرموقة مثل جوائز موسيقى أوروبا MTV.