صور.. "شوقي": هدفنا في الفترة المقبلة الوصول إلى مليون بهية

قال تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، إن منذ أربع سنوات كان كل أملهم الاطمئنان على 4000 سيدة، واليوم وصلنا إلى 100 ألف سيدة، موضحا أن الفضل يعود إلى الشركاء الداعمين.

وأعلن شوقي أن هدف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة هو الوصول إلى مليون بهية، وأوضح أن أحد الشركاء تعرف على مؤسسة بهية من بائعة الجرجير وتبرع بجهازين من أهم الأجهزة المتواجدة حاليا في مؤسسة بهية، وتم الوصول إلى الـ100 منذ أسبوعين.

انطلقت احتفالية بهية بالاطمئنان على 100 ألف سيدة منذ قليل، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرمه، وأحمد فتحي لاعب منتخب مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة ميرنا وليد.

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جاء ذلك خلال احتفالية مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان بالاطمئنان على 100 ألف سيدة وذلك وسط حضور كوكبة من شركاء النجاح من كبار الشركات والمستثمرين والإعلاميين والفنانين ومشاهير المجالات المختلفة اليوم السبت 26 أكتوبر.