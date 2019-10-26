وصايا الأمهات بعد تقلبات الطقس.. "طلبت من بنتي ما تمشيش جنب عمود كهربا"

حفاظًا على أرواح الطلاب من تقلبات الجو وسقوط الأمطار منعت بعض الأمهات أبناءهن من العودة للمدارس حتى استقرار الطقس وخاصة بعد ظهور أكثر من حالة وفاة صعقًا بالكهرباء، واختارت بعضهن تقديم نصائح للطلاب قبل نزولهم إلى المدرسة.

"طلبت من بنتي تبعد عن أي عمود إنارة في الشارع"، بهذه الجملة أوضحت ليلى حمدي، ولية أمر طالبة بالصف السادس الابتدائي، النصيحة التي قدمتها لابنتها عقب تقلبات الجو وظهور حالات وفاة بين الطلاب صعقا بالكهرباء، مؤكدة أثناء حديثها لـ "هُن"، أن كل أم تشعر بالخوف.

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رفضت نورهان طارق، ولية أمر طالبة بالصف الأول الابتدائي، عودة ابنتها إلى المدرسة حتى استقرار الطقس وخاصة بسبب تعطل أتوبيسات المدرسة بسبب الطقس السيئ، قائلة: "لازم نعمل حملة لصيانة الأعمدة الكهربائية وصناديق الكهرباء وأتوبيسات المدارس".

نصحت مروة سيد، ولية أمر طالب بالصف الخامس الابتدائي، بضرورة عمل شبكة صرف جيدة في المدارس، ترى أنه لا يوجد استعدادات بالمدارس لمواجهة الأمطار وهو ما يجعلها تشعر بالخوف على نجلها.

قررت "مروة"، حتى استقرار الأحوال الجوية منع ابنها من الذهاب والعودة بإتوبيس المدرسة حرصا عليه: "خفت على ابني الأتوبيس يعطل فجأة وهو راكبه ميعرفش يروح ومعرفش أطمن عليه فقررت إنه مش هيركب أتوبيس المدرسة لحد الجو ما يتحسن".