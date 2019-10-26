انطلقت احتفالية مؤسسة بهية بالاطمئنان على 100 ألف سيدة منذ قليل، بحضور كل من وزير الشباب والرياضة، وأحمد فتحي لاعب منتخب مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والإعلامي عمرو الليثي.
بدأ الحفل بكلمة الإعلامية دعاء فاروق، والتقط منها الحديث تامر شوقي رئيس مؤسسة بهية.
جاء ذلك خلال احتفالية مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان بالاطمئنان على 100 ألف سيدة وذلك وسط حضور كوكبة من شركاء النجاح من كبار الشركات والمستثمرين والإعلاميين والفنانين ومشاهير المجالات المختلفة اليوم السبت 26 أكتوبر.
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