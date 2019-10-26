انطلاق تقنية الجيل الثالث من خيوط التجميل

يبدأ اليوم حفل انطلاق تقنية خيوط "آبتوس ڤيزاچ HA الجيل الثالث"، وذلك بأحد فنادق القاهرة على شرف الفنانة درة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني نبيل، جراح التجميل ومؤسس عيادات "إن شيب"، أن خيوط "آبتوس ڤيزاچ HA الجيل الثالث" تتميز باحتوائها على الهالورينك آسيد وهي المادة الفعالة للفيلرز، حيث إنها تعمل على نضارة وشد الوجه، وتحديد خط الأنف وعظام الفك ورفع الحاجب، مضيفًا أن هذه الخيوط تعد الجيل الثالث من خيوط شركة "آبتوس" العالمية.

وأعرب نبيل عن سعادته كونه الوكيل الوحيد والحصري لخيوط "آبتوس ڤيزاچ الجيل الثالث" في مصر، مشيرًا للتطور الذي تحدثه هذه التقنية في عيادات "ان شيب".