فيديو السائحة الروسية وصورة “ابن سلمان” في شوارع السعودية يثير ضجةً كبيرة!!

اثار مقطع فيديو متداول لسائحة روسية في السعودية جدلاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعيّ.



ويظهر في الفيديو الفتاة الروسية –ساشا- مكشوفة الشعر في أحد الشوارع، وهي تقف عند مركبة بداخلها شخص، فيما يرحّب مصوّر المقطع بحفاوة كبيرة بقدومها الى السعودية.

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بعد ذلك، يتوجه المصّور نحو الشخص الذي يجلس في المركبة، طالباً منه اظهار صورة معلقة لمحمد بن سلمان قائلاً: “خربها” في إشارة على ما يبدو إلى سياسة الانفتاح التي يقودها ولي العهد.

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وأثار الفيديو تعليقاتٍ المغرّدين، ورصدت “وطن” جانباً منها.

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