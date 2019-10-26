دويتو حماقي وحلمي وتحديد النسل.. تفاصيل احتفالية "تحيا مصر" لتيسير زواج الفتيات

لحظات من البهجة والامتنان طغت اليوم على احتفالية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، ضمن مبادرة دكان الفرحة لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، والتي أُقيمت بفندق الماسة، بحضور كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، ونخبة كبيرة من أبرز نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وحمل الحفل العديد من المشاعر الأسرية، بين طوائفه المختلفة، فضلًا عن الحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تهم الأزواج والزوجات كالطلاق، وتحديد النسل، وكيفية تأثير الفن على تلك المُشكلات، بالإضافة لتسليم الصندوق، 100 فتاة جهاز العروس كاملًا.

ويرصد "هُن" لأبرز لقطات الاحتفالية.

بداية انطلاق الفعالية

انطلقت فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، ضمن مبادرة دكان الفرحة لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، في تمام الساعة الـ 11 ظهرًا، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور علي جمعة.

وبدأ الحفل بكلمة الإعلامية سالي شاهين، التي سلطت الضوء على تفاصيل الحفل، ومن ثم تم عرض فيديو تسجيلي لعرض إنجازات صندوق تحيا مصر على أرض الواقع، من تطوير شبكات الصرف الصحي، وحل مشكلات المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية لحياة آدمية، فضلا عن تسديد ديون الغارمات، ورفع كفاءة الطرق وشبكات الكهرباء وحدوث نقلة كبيرة في الرعاية الصحية، أبرزها حملة 100 مليون صحة، وإنشاء أكبر مركز لعلاج فيروس سي بمحافظة الأقصر.

أبرز الحضور

حضر الحفل لفيف من الفنانين والإعلاميين، كان أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، لبلبة، كندة علوش، وفاء عامر، والفنان أحمد حلمي، والمطرب محمد حماقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال المتطوعين، وأهالي العرائس اللاتي استلمن أجهزتهن اليوم.

الحديث عن النسل والإنجاب

تحدث كل من الدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية بصندوق تحيا مصر، والفنانة رجاء الجداوي، خلال كلمتهما اليوم عن أهمية تحديد النسل، موجهين حديثهما للأسر بوجه عام، والفرائس المستقبلية بشكل خاص.

Advertisements

وقال مفتي الجمهورية السابق: "إنه من الإسراف كثرة العيال ومن شدة البلاء، لأننا كلما زدنا في التنمية النسل أكل هذه الزيادة، لأن الجيل القادم سيواجه زمانا غير زماننا".

ومن جانبها، صدقت الفنانة رجاء الجداوي على حديث "جمعة"، موجهة كلامها للحضور بشأن تحديد النسل، قائلة: "اتنين كفاية عشان تعرفوا تعلموهم وتأكلوهم".

وزيرة الاستثمار تكشف الستار عن الهدايا المقدمة للعرائس

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، الستار عن صندوق الهدايا المقدم للعرائس، وضم الصندوق العديد من الأجهزة الكهربائية أبرزها: الثلاجة، البوتجاز، غسالة، مكواة وخلاط كهربائي، فضلا عن مجموعة من مستلزمات المطبخ، وانتقلت العرائس في نهاية الاحتفالية، لتسلم أجهزتهن المقدمة لهن من صندوق تحيا مصر.

دويتو حماقي وحلمي يشعل الإحتفالية

حرص الفنان محمد حماقي، على تقديم العديد من أغنياته، خلال الاحتفالية، عقب كلمة مفتي الجمهورية السابق، والكشف عن الهدايا المُقدمة للفتيات.

وأشعل الفنان الحفل، بالغناء مع الفنان أحمد حلمي، أغنية "واحدة واحدة" التي قدمها في 2006، بفيلم "جعلتني مجرمًا" للأخير.

كما حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الحضور.