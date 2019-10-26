بعد المظاهرات.. الأمهات اللبنانيات ينظفن "الأوتوستراد"

تظاهر اللبنانيون، لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحالية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة مشكلات البلاد، رغم إقرار الحكومة برئاسة سعد الحريري على عجل خطة اقتصادية إنقاذية، وذلك في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حذر فيه من "الفوضى" و"الانهيار" في حال فراغ السلطة.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين، فيما تراجعت أعداد المتظاهرين منذ 20 أكتوبر الجاري، حينما افترش مئات الآلاف من اللبنانيين الطرقات في بيروت وطرابلس ومناطق أخرى تنديداً بالأحزاب السياسية والسلطة والفساد.

وشاركت فتيات وشابات وأمهات وجدّات وممثلات ومغنيات وإعلاميات وعاملات في شتى المجالات شاركن في المظاهرات التي يشهدها لبنان، وككل حراك، النّساء القياديات والثائرات هنّ عصب المضي قدماً، وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية في وقت سابق: حظيت المشاركة القوية للمرأة الّلبنانية في "ثورة الشعب" بإهتمامٍ كبيرٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن النساء اللواتي حملن المطالب في الشارع وأطلقن الشعارات المطلبية لم يقلّ عددهن عن أولئك اللواتي رددن من ورائهن الشعارات نفسها.

وإيمانا بأن نظافة الأرض والبلد من واجب المواطن، تنظم النساء اللبنانيات المعتصمات برفقة أولادهنّ في جل الديب صباح كل يوم حملة تنظيف على طول الأوتوستراد كذلك الأمر بالنسبة للفاصل بين الخطين، ونقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية، عن النساء أن مشاركة أطفالهن هو رسالة بضرورة احترام الوطن من خلال المحافظة على بقائه.

ولبنان بلد غني بتعدد ثقافاته وتنوع حضارته، كما أنه متعدد الأديان والطوائف، والشعب اللبناني معروف عنه أنه لا يشبه سوى نفسه فهو يجمع التناقضات، وإن كان يتم اتهامه عادة بأنه يتصرف كالأوروبي، وحتى أنه يظن نفسه أنه كذلك أحياناً، فيما طور الشعب اللبناني آليات تصرف وتعامل خاصة به متأثراً بأصوله العربية، وميله للتصرف كغربي برزت بعض العادات التي باتت عرفاً متفقاً عليه ومن لا يقوم بها لا يصنف كلبناني أصيل.

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ولم تخلُ مظاهرات لبنان من المواقف، ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، صورا لإحدى المتظاهرات وهي تحمل قردا يجلس على كتفها في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، نشرت السبت الماضي، متظاهرات لبنانيات يدخن النرجلية "الشيشة"، كذلك شاركت طفلة "8 أشهر"، في المظاهرات، ولاقت صورة لطفلة تبلغ 8 أشهر من العمر تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الطفلة لينا رمّال، أهلها في مظاهرة "ثورة الشعب".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قالت في وقت سابق، إنه في اليوم الأول من المظاهرات في لبنان، تم وصفها بأنها ثورة "واتس آب"، الناجمة عن الضرائب الجديدة على المكالمات التي تتم من خلال التطبيق، في اليوم الثاني، أصبحت ثورة "ملكة الركل"، عندما ظهرت صورة لامرأة تركل شرطيًا في الفخذ، موضحة أنه بحلول اليوم الرابع، كانت ثورة الدي جي، حيث احتشد أكثر من ربع السكان البالغ عددهم أربعة ملايين في الشوارع، ورقصوا على الموسيقى الهادئة.

وذكرت إذاعة "صوت أمريكا"، أمس الاول الخميس، أن اجتاحت لبنان احتجاجات غير مسبوقة ضد طبقة سياسية متهمة بنهب موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، ما أدى إلى اضطرابات في شوارع أمة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة، موضحة أنه بينما يفكر السياسيون في الخروج ، تدق الساعة بسبب الضغوط المالية على الدولة المثقلة بالديون ، والتي تكافح من أجل سداد الفواتير وحيث ندر الدولار.

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه من جبل لبنان إلى جبال الديون، ما برحت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري تحشد جهودها لتقليل العجز الهائل في البلاد ومستوى الاقتراض على مدار العام الماضي، موضحة: سلطت سلسلة من اجتماعات مجلس الوزراء والمشاورات والتطورات منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة الضوء على نقاط الضعف الرئيسية في اقتصاد البلاد.

ويعد لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم، بحيث تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 152%، ومن المتوقع أن ترتفع بحلول نهاية العام، فيما يبلغ إجمالي الديون المستحقة على لبنان نحو 86 مليار دولار.

وأوضحت "بي بي سي": تستهلك مدفوعات الفوائد ما يقرب من نصف الإيرادات الحكومية ، مما يعوق المالية العامة، فيما أدت زيادة أجور القطاع العام في 2017 وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عجز الموازنة.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية في وقت سابق، أن الدين الحكومي اللبناني يتوزع على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية "40%"، مصرف لبنان -البنك المركزي اللبناني "35%"، المؤسسات العامة"9%"، الدائنون الأجانب والدائنون الرسميون الأجانب "16%"، موضحة: تُقدّر نسبة أرباح المصارف التجارية من ديون الدولة 50 مليار دولار.

وكانت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، ذكرت في وقت سابق، أن المخاطر كبيرة بالنسبة للبنان، موضحة: انتهت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، لكنها لا تزال تطارد بلدًا أصبح فيه زعماء الحرب حكامًا وبقوا في السلطة منذ ذلك الحين، وأشارت "بلومبرج"، إلى أن هذه هي الطبقة التي قال المحتجون إنها نهبت الدولة، تاركةً أنها غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، وقرب الإفلاس، فيما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أنه في أقل من شهر، اندلعت مظاهرات ضد الفساد وانعدام الإصلاح الاقتصادي في كل من العراق ولبنان، وفي كل من البلدين، كشفت الاحتجاجات غير المسبوقة، التي هزت البلدات والمدن الشيعية، أن ممارسة النظام الإيراني لنفوذه في المنطقة قد فشل.