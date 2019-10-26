أخصائي تغذية: "مياه الأرز" خطر على الأطفال الرضع

أوضح الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، أهم طرق التغذية السليمة للأطفال من يوم لـ3 سنوات.

وقال "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، إن خلال الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل، يتشكل مخه الذي يعيش به طيلة حياته.

وتابع "سالم"، إن الطفل الذي يتعرض لعدم تكوين مخه خلال أول عامين، يواجه العديد من المشكلات الصحية فيما بعد والتي منها، انخفاض القدرات العقلية، ضعف المناعة الجسدية، ضعف البنية الجسدية.

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ولفت أخصائي التغذية العلاجية، إلى الأخطاء التي تقع بها بعض الأمهات خلال تغذية الطفل في أول عامين له، والتي منها، إعطاؤه مياه الأرز التي تعمل على تكوين المياه أسفل جلد الطفل.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، إلى أنه يجب إمداد الطفل بمواد غذائية تحتوي على الحديد منذ الشهر الرابع، بينما يشكل اللبن البقري على الطفل خطورة كبيرة خلال أول عامين.