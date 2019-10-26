برسينج أمام جامعة عين شمس بـ25 جنيهاً.. والطالبات: حلو جداً

يتنافس الكثيرون بتجارة بعض السلع، أمام سور المدارس والجامعات، لكن هذه المرة أراد محمد صالح، الاختلاف والتنوع، من خلال القيام بعمل "البرسينج"، وهو حلق الأنف، والأذن، وأسفل الحاجب، أمام جامعة عين شمس، ومساعدة الطالبات في إضفاء بعض لمسات الجمال على وجههن.

تجارة جديدة يقوم بها "محمد"، لأول مرة، لكن تبدو مربحة ومرحب بها أيضاً من الطالبات، التي تسارعن لعمل "البرسينج" مقابل 25 جنيهاً، أما سعر الحلق يصل إلى 5 جنيهات، والفضة منه بـ 55 جنيهاً، واتجه لهذه التجارة بسبب اهتمام معظم الطالبات مؤخراً، بـ"البرسينج"، ويستقبل من 2 إلى 5 طالبات، لعمل البرسينج، والباقية تأتي تتفحص المعروض من الحلقان بعضهن يقوم بالشراء، وبعضهن تتسأل عن الأسعار فقط، "عندي برسينج مغناطيس للناس اللي بتخاف من أنها تعمل برسينج في أي حتة في وشها".

يستخدم "محمد"، أدوات معقمة، ونظيفة من أجل سلامة الطالبات، "عشان إحنا في الشارع بكون حريص على الأدوات اللي بستخدمها عشان محدش يتأذى"، ويستخدم أيضا بنج موضعي، حتى يستطيع السيطرة على آثار الألم الناتجة عن البرسينج، "في بنات بتيجي تعمله للتجربة أو أنه زي موضة جديدة وحابة تجربه ولو مش عاجبها مجرد ما بيشتال الحلق على طول الجلد بيلم على بعضه وبيختفي مكانه وتبقى اسمها جربت زي ما هي عايزة"، ويقول إن معظم الطالبات حالياً، أصبحت تتبع الموضة كثيراً، تقول آلاء أحمد، بعد تجربتها لعمل البرسينج، تعتبرها تجربة جيدة وممتعة أيضاً، "حبيته جداً خصوصاً إني كنت عايزة أعمله قبل الدراسة ما تبدأ واتشجعت لما لاقيته قدام باب الجامعة وكمان مش غالي رخيص بالنسبة للصيدليات اللي بتعمله أو مراكز التجميل".