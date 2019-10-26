صور.. تزوج مرتين.. النص الحلو في حياة كريم عبدالعزيز

تستضيف الإعلامية لميس الحديدى، اليوم، الفنان كريم عبدالعزيز، خلال برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على قناة "العربية الحدث"، في تمام الساعة التاسعة، بعد نجاح فيلم "الفيل الأزرق"، الجزء الثاني، والذى يعرض حاليا في السينمات محققاً أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

ويستعرض "هُن" ملامح من "النص الحلو" في حياة الفنان كريم عبدالعزيز.

زوجاته

الصحفية سماح غنيم

تزوج كريم عبدالعزيز المرة الأولى من الصحفية "سماح غنيم" في عام 2002، لكن زواجهما لم يستمر، حيث انفصلا في العام التالي.

هايدي سرور

تزوج كريم للمرة الثانية من "هايدي هاني سرور" ابنة النائب السابق في مجلس الشعب المصري هاني سرور، ولديه منها ابنة اسمها "ملك" وولد اسمه "علي"، ويسعى دائمًا في إبعاد زوجته وأطفاله عن الأضواء والوسط الفني، إلى جانب كونها أقرب شخص له، وتستطيع تفهمه واحتواء عصبيته خلال دقائق معدودة.

وأوضح كريم خلال برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه دائم ملازمة المنزل ومحاولة التقليل من تحركاته وساعات بقائه خارج المنزل.

Advertisements

شقيقته ياسمين

خلط الكثير بين شقيقة كريم والفنانة ياسمين عبدالعزيز، لكونهما يحملان ذات الاسم، ولم تظهر شقيقته ياسمين على الشاشة سوى في عمل واحد فقط في طفولتها وهو فيلم "منزل العائلة المسمومة" عام 1986 والذي شاركها فيه شقيقها الظهور وكان من إخراج والدهما المخرج الكبير محمد عبدالعزيز.

ياسمين محمد عبدالعزيز هي سيدة منزل وبعيدة كلياً عن التمثيل ولكنها تظهر مع والدها وشقيقها كريم عبدالعزيز من وقت لآخر في مناسبات عائلية.

ابنته ملك

يعتبر الفنان كريم عبدالعزيز، من الفنانين الذين يحاولون إخفاء أبنائهم عن الأضواء وأعين الكاميرات، وعلى غير عادته نشر كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة ابنته ملك، والتي بدت ملامحها قريبة في الشبه منه.

ويواصل النجم كريم عبد العزيز حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي يجسد من خلاله دور مقدم برامج، يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى.