استشاري نفسي يوضح الاحتياجات النفسية التي يحتاجها المراهق

كشف الدكتور أمير يوحنا، استشاري نفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك، عن الاحتياجات التي يحتاجها المراهق خلال مرحلة المراهقة. وأوضح "يوحنا"، خلال حواره مع الإعلاميات سناء منصور وشيرين عفت ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، إن الاحتياجات هي: الإبداء بالإعجاب بأفكاره والتشجيع عليها بالنسبة للشاب، بينما الفتاة تحتاج إلى الاستماع الدائم والشعور بها. التقليل من الإرشاد والنصح والكثرة من الاستماع الدائم. الاهتمام الدائم بهم، والقبول غير المشروط. Advertisements التشجيع الدائم وإعطائهم الشعور بالثقة بهم. دعمهم بالحب دائمًا وتشجيعهم المستمر. واستكمل "يوحنا"، أن مرحلة المراهقة التي تعتبر من أهم وأخطر المراحل، تتسم بكونها المرحلة التكوينية لمستقبل المراهق، وأيضًا تبنى من خلالها ثقافة شعوب ومستقبل أمم، كما تتميز تلك المرحلة بالاستقلالية والتي يشعر خلالها المراهق باستقلاليته الذاتية عن عائلته، رافضًا للانتقاد الدائم. وتابع أن تلك المرحلة تعد من أخطر المراحل العمرية لأنها تتسم بتكوين العادات خلالها.

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