تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 27-10-2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد

الحمل:

قد تؤثر المسؤوليات في المنزل على ذهنك اليوم، لكن لديك حياة شخصية ومن المهم أن تعتني بها أيضًا.. لذلك وازن الأمور في حياتك.

الثور:

رسالة أو مكالمات محبطة للآمال في طريقها إليك اليوم. لا تدع ذلك يفسد حالتك المزاجية وتمتع بيومك.

الجوزاء:

قد تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي اليوم. ربما كنت تتوقع تلقي بعض الأموال التي تأخرت الآن.

السرطان:

قد يؤدي حدث غير متوقع إلى انفصالك مؤقتًا عن شخص مميز في حياتك. قد تشغل الأموال حيزا كبيرا من تفكيرك، ما يدفعك لاستكشاف طرقًا لزيادة دخلك. لا تتخذ أي قرارات الآن.

الأسد:

الليلة اجتماعيًا يعارض قمر التخطيط أورانوس الذي يتمتع بروح حرّة، ولكل شخص نواياه الخاصة. والخبر السار لك هو أن الناس يميلون إلى أن يكونوا أكثر سهولة اليوم.

العذراء:

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قد يشعر الشخص المميز في حياتك بالغيرة من أصدقائك الآن. وقد يتم حظر الأهداف والمشاريع مؤقتًا، وهو أمر محبط.

الميزان:

من المحتمل أنك تريد قضاء يوم عطلة، ربما لرعاية مشروع إبداعي غير مكتمل كنت تعمل عليه لبعض الوقت.

العقرب:

تفكر في الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يعيشون بعيدًا ويتساءلون ماذا يفعلون. قد تشعر ببعض الحنين إلى الماضي، تصل بأصدقائك. سوف يسعدهم أن يسمعوا منك وسوف تشعرون بمزيد من الإيجابية حول اليوم. وفي المساء، اهتم ببعض من تحبهم والذين يعيشون في مكان قريب.

القوس:

قد تكون الأمور المالية متشابكة اليوم. قد يكون هناك تأخير في تلقي الأموال المستحقة لك، الأمر الذي قد يكون محبطًا ولكن يمكن تسويته. هذا ليس يومًا جيدًا للقيام باستثمارات أو شراء عقار أو طلب قرض.

الجدي:

مشاكل مع الأصدقاء وربما شريكًا رومانسيًا على مدار اليوم أو اليومين الماضيين، وقد تشعر بعدم الارتياح والأمان والحجب العاطفي. كل الدلائل تشير إلى أن هذه المشاعر ليست دقيقة. لم يغير أصدقاؤك موقفهم تجاهك.

الدلو:

قد يكون لديك التهاب في الحلق، وقد يكون هذا غير مرحب به، لأنه يمنعك من الخروج في موعد أيضًا. حاول أن تبقي عقلك مشغولا بالأنشطة التي لا تتعبك جسديا. وتناول بعض فيتامين سي.

الحوت:

قد يؤدي عدم الاتصال مع صديق حميم أو شريك رومانسي إلى الشعور بالوحدة، ربما يكون مشغول! اتصل بالشريك سيكون سعيدًا جدًا لسماع ذلك منك.