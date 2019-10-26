استشاري حساسية: 99% من نزلات البرد يمكن علاجها دون مضادات حيوية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك 300 نوع من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد خلال فصل الشتاء، وأن 99% منها فيروسات لا يحتاج علاجها لاستخدام مضاد حيوي، ولكنها تحتاج لتقوية الجهاز المناعي لمواجهتها.

وأضاف بدران، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" المعروض على قناة "النيل للاخبار"، أن السبب الأولي لعدوى الإنسان - خاصة الأطفال - بنزلات البرد، يرجع للأيدي الملوثة، منوهًا بأن 63% من العدوى تنقل عن طريق الأيدي ثم المخاط ثم السعال، لهذا يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال، وحثهم على تعقيم أيديهم وغسلها باستمرار قبل وضعها على العين أو الأنف أو الأذن.

وتابع بدران أن هناك أيضا بعض السلوكيات الخاطئة في الشتاء، قد ينتج عنها التهاب في اللوزتين والحلق والجيوب الأنفية، لهذا يجب حماية الأطفال وكبار السن ومرضى السمنة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مضاعفات نزلات البرد.