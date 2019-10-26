دراسة: نقص أشعة الشمس على الجسم في الشتاء قد يصيب بالسرطان

أكدت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا، أن من أكثر النتائج الضارة لعدم التعرض لأشعة الشمس هو نقص فيتامين "د"، ما يؤدي إلى الإصابة بضعف العظام وتشوهات في القدمين، إضافة إلى بعض أنواع السرطان، ومشاكل الجلد وزيادة الوزن.

يؤثر نقص فيتامين "د" على الصحة العقلية، إذ يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات السيروتونين المرتبط بالاكتئاب والمشكلات الإدراكية.

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وفقًا لما ذكره موقع "مترو" الإلكتروني، يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامين "د 3" مثل أسماك الماكريل والسلمون وزيت السمك والبيض والكبدة والزبدة.

يجب تناول كمية كافية من مكملات فيتامين "د"، بشكل يومي، وتطبيق زيت مصل فيتامين "د" على الجلد بشكل موضعي لأنه يساعد على إعطاء البشرة اتصالاً مباشراً بالفيتامين، ما يساعد في الوقاية من بعض الأمراض الجلدية.