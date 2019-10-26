فوائد زبدة الشيا للشعر والبشرة

لاقت في الفترة الأخيرة زبدة الشيا قبولا كبيرا في مجال التجميل، نظرا لاحتوائها على أهم العناصر الطبيعية والفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين E، التي لها تأثير واضح وقوي على البشرة والشعر، لذلك يقدم لك موقع "هن" فوائد زبدة الشيا للبشرة والشعر، حسبما ذكرها الموقع العالمي "مايو كلينك".

فوائد زبدة الشيا للبشرة

تعمل زبدة الشيا كعلاج فعال في حالات الأكزيما والطفح الجلدي والصدفية، كونها تقاوم البكتريا والفطريات والميكروبات المسببة لهذه الأمراض.

تساعد زبدة الشيا على التخلص من العلامات الناتجة عن الحمل والولادة وعلامات التمدد الناتجةعن الزيادة والنقصان بالوزن.

تعتبر زبدة الشيا مرطب قوي، وفهي تقي من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتي نتنتج عن جفاف الجلد، وتزيل التشققات نظرا لاحتوائها على المضادات الطبيعية للأكسدة.

تقي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لذلك فهي تستخدم كواقٍ من أشعة الشمس والحروق الناتجة عنها.

علاج فعال وقوي للهالات السوداء التي تظهر تحت العين نتيجة للإجهاد والسهر.

تساعد على علاج البقع الداكنة في جميع أجزاء الجسم والناتجة عن عوامل مختلفة.

محفز قوي لإنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على شباب وحيوية البشرة.

Advertisements

تساعد في التخلص من الحبوب وآثارها نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

فوائد زبدة الشيا للشعر

تحمي الشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، والظروف الجوية القاسية، إضافة إلى كونها مرطب قوي للشعر.

تعمل كطبقة عازلة للشعر يمكن استخدامها قبل السباحة، فهي تحمي الشعر من الملح والكلور المتواجدين بالبحر وحمامات السباحة.

تساعد على التخلص من قشرة الشعر وتخفف من الجفاف والحكة الناتجتين عن القشرة، نظرا لاحتوائها على مضادات للالتهاب.

تساعد على إصلاح الشعر التالف وتقوية وتعيد بنائه، نظرا لاحتوائها على فيتامين A، وفيتامين E.

يمكن استخدامها كبديل للبلسم نظرا لقوة ترطيبها العالية دون أن تترك أثرا دهنيا على الشعر.