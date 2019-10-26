إحدى ضحايا "شاحنة لندن" أرسلت لأمها قبل أن تصبح جثة: لا أستطيع التنفس

تأثر العالم أجمع نهاية الأسبوع الماضي بحادث العثور على شاحنة الجثث في بريطانيا وبداخلها 39 جثة، بعدما تلقت خدمات الطوارئ البريطانية بلاغا بوجودها في منطقة صناعية في جرايز في المملكة المتحدة على بعد نحو 32 كيلومترا شرقي وسط لندن.

وانتشرت أمس، رسائل كتبتها إحدى الضحايا الفيتناميين وتدعى فام تي ترا ما (26 عاماً) لوالدتها، الثلاثاء، من داخل الشاحنة التي كانت متجهة من بلجيكا إلى بريطانيا، قبل وفاتها، نقلًا عن موقع العربية.

الرسالة التي كتبتها الشابة الفيتنامية كانت قبل وصول الشاحنة لمكان العثور عليها بساعتين قائلة: "أنا آسفة جداً جداً، يا أمي يا أبي، رحلتي إلى بلادٍ خارجية فشلت".

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واستكملت: "أنا أموت، لا أستطيع التنفس، أحبكم جداً يا أمي ويا أبي، أمي، أنا آسفة".

من جهته، ذكر شقيق فام أن رحلة أخته لبريطانيا بدأت في 3 أكتوبر الحالي، وأنها طلبت من عائلتها عدم الاتصال بها لأن المهربين لا يسمحون لها بتلقي المكالمات، وأنها سافرت أولاً إلى الصين، حيث مكثت لبضعة أيام، بعدها سافرت إلى فرنسا.

وأوضح شقيقها أن فام كانت تتصل بعائلتها عند وصولها إلى كل محطة من محطات الرحلة، لافتًا إلى أنها حاولت أولاً العبور من فرنسا إلى بريطانيا في 19 أكتوبر، لكن تم كشف أمرها وإعادتها لفرنسا.

يذكر أن الشرطة البريطانية، صرحت أنها تعتقد أن الضحايا صينيون، لكن بكين قالت إن هذا لم يتأكد بعد، كما أعلنت السفارتان الصينية والفيتنامية أن مسؤوليهما يتعاونون مع الشرطة البريطانية.