وفاء عامر تختم احتفالية "تحيا مصر" بالزغاريد.. و"الجداوي" تقبل يد علي جمعة

حرصت الفنانة رجاء الجداوي على إلقاء كلمة خلال فعالية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، أمام الحضور.

وأكدت "الجداوي" إنها نشأت على مساعدة الغير، والمحتاج، قائلة: "أمي كانت بتجمع معارفنا وقرايبنا تشوف مين فيهم اللي محتاج حاجة، والخير يتوزع علينا كُلنا".

وأضافت - على هامش الاحتفالية - أن الفتيات الموجودة بالحفل، اللاتي يستعددن للزواج عليهن التفكير جيدًا في تحديد النسل، لإمكانية تربية أبنائهن على النحو المطلوب، قائلة: "اتنين كفاية عشان تعرفوا تعلموهم وتأكلوهم".

وفي لفتة توقير إنسانية منها، انحنت الفنانة رجاء الجداوي وقبلت يد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيدية لصندوق تحيا مصر، خلال مصافحته.

وفاء عامر تختم الفاعلية بالزغاريد

ومن جانبها، حرصت الفنانة وفاءعامر، على تشجيع الفتيات والعرائس اللاتي استملن أجهزتهن اليوم، ضمن احتفالية صندوق تحيا مصر، وقامت بالتقاط الصور التذكارية معهن، ومن ثم صعدت على المسرح لتختتم الفاعليه بالزغاريد أمام الحضور.

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انطلاق مبادردة دكان الفرحة

وانطلقت فاعليات احتفالية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، ضمن مبادرة دكان الفرحة لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور على جمعة.

وبدأ الحفل بكلمة الإعلامية سالي شاهين، التي سلطت الضوء على تفاصيل الحفل، ومن ثم تم عرض فيديو تسجيلي لعرض إنجازات صندوق تحيا مصر على أرض الواقع، من تطوير شبكات الصرف الصحي، وحل مشكلات المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية لحياة آدمية، فضلا عن تسديد ديون الغارمات، ورفع كفاءة الطرق وشبكات الكهرباء وحدوث نقلة كبيرة في الرعاية الصحية، أبرزها حملة 100 مليون صحة، وإنشاء اكبر مركز لعلاج فيروس سي بمحافظة الاقصر.

وضم الحفل وفد كبير من الإعلاميين والفنانين على رأسهن الفنانة لبلبة، رجاء الجداوي، صابرين، والفنان أحمد حلمي، ومحمد حماقي، ومجموعة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال المتطوعين، فضلا عن أسر وعائلات العرائس.