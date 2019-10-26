الامارات | «ما وراء الطبيعة» لأحمد خالد توفيق.. إلى مسلسل بإنتاج Netflix

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتناول مسلسل «ما وراء الطبيعة» المستوحى من سلسلة روايات الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث غير العادية الواحدة تلو الأخرى.
وسيؤدي الممثل أحمد أمين دور البطولة بالمسلسل الذي تنتجه شبكة «Netflix»، وسيجسّد شخصية أخصائي أمراض الدم الأعزب، رفعت إسماعيل. وسيبدأ تصوير للمسلسل في نوفمبر المقبل، وسيتولّى إخراجه عمرو سلامة مخرج مسلسل «طايع»، بمشاركة الإماراتي ماجد الأنصاري، مخرج فيلم «زنزانة».
وقال المخرج والمنتج التنفيذي للعمل عمرو سلامة: «يقدّم أحمد أمين أداءً يتّسم بالأصالة مع حضور قوي على الشاشة، لذلك شعرنا بأنه المناسب لتجسيد شخصية رفعت إسماعيل».
ويعدّ مسلسل «ما وراء الطبيعة» المستوحى من روايات أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة، أول عمل من إنتاج نتفليكس في الدراما المصرية.
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