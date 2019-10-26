الامارات | ترامب هو الآخر منزعج من «آيفون».. لماذا؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب هو الآخر منزعج من «آيفون».. لماذا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما قررت شركة أبل إلغاء الزر الرئيس في بعض طرز هاتف آيفون في 2017، استاء بعض العملاء لأن هذا التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة بدلاً من استخدام هذا الزر.

ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدم هاتف آيفون، من بين هؤلاء الذين أزعجهم هذا التغيير. وكتب ترامب على «تويتر» أمس: «إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة».

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وهذه التغريدة موجهة على ما يبدو إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، الذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل، وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وبدأت «أبل» بيع هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز آيفون 10 في 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازاً واحداً يستخدم الزر الرئيس وهو آيفون 8.