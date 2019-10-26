خواتم فخمة غير تقليدية لسهراتك المسائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - لاختيار الأزياء الرسمية حصة كبيرة من وقت السيدات اللواتي يمضين الكثير من الوقت في اختيار أزيائهن وإطلالاتهن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأزياء التي سوف ترسم أناقة الإطلالات الرسمية في السهرات أو الخروجات المسائية، فهي القادرة على منح السيدة بصمة مميزة وأثراً لافتاً.

وبالطبع رافقت المجوهرات الإطلالات الرسمية بشكل دائم منذ القديم وحتى يومنا هذا، فبترصيعها وبالأحجار التي تزينها استطاعت أن تمنح الإطلالة أناقة لا مثيل لها. ولهذا السبب تعمد دور المجوهرات العالمية إلى تقديم مجوهرات فاخرة مع بداية كل موسم، ولشتاء 2020 لفتت أنظارنا الخواتم ذات التصاميم الفخمة وغير التقليدية في آن واحد.

فاذا كنت قد اعتدتي على اختيار خاتم بسيط مرصع بأحجار كريمة، ستغيرين رأيك بعد رؤية هذه الخواتم غير التقليدية من أهم دور المجوهرات العالمية.



خاتم من Chloé

خاتم بتصميم يشبه خلية النحل من Chloé



من المؤكد أن الذهب الأصفر هو أكثر ما ترغب به السيدات في قطع المجوهرات الفخمة وخاصة الخواتم، قد استطاع منذ الزمن أن يثبت جماله في الخواتم.

وعلى هذا الأساس قدمت دار Chloé خاتماً من الذهب الأصفر بتصميم غريب وغير تقليدي، حيث جاء من دون أي ترصيع وبتصميم يشبه إلى حد ما خلية النحل المتداخلة فيما بينها، كما صُمم هذا الخاتم ليملأ الاصبع بشكل لافت للنظر.



خاتم من Oscar de la Renta

خاتم بتصميم مميز ومرصع بأحجار الياقوت من Oscar de la Renta



حجر الياقوت الأحمر الذي استُخدم بتصميمين مختلفين استطاع أن يلفت نظرنا في هذا الخاتم المميز من Oscar de la Renta خاصة وأنه لم يأت وحيداً بل رافقته حبات اللؤلؤ الصغيرة الحجم التي شكلت دائرة حول إحدى أحجار الياقوت، ناهيك عن فخامة اللون الذهبي المستخدمة فيه أيضاً.



خاتم من Bottega Veneta

خاتم مرصع بأحجار الألماس المتعددة الأحجام من Bottega Veneta



كعادتها تبهرنا Bottega Veneta في تقديم قطع المجوهرات المميزة، وهذه المرة استطاع هذا الخاتم من لفت نظرنا بشدة كونه جاء بلون الفضة الجذاب، مع أحجار من الألماس الصغيرة توزعت حول حجر كبير من الألماس الذي يعكس الألوان المقابلة له.

هذا الخاتم بفخامته وغرابته سيمنح إطلالتك تميزاً فريداً.

أساور مزينة بأحجار كريمة لإطلالة لا تضاهى!

مجوهرات بحجر الزمرد الفاخر