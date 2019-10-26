فساتين سهرة ملونة اختارتها نسرين طافش والأسود أجملها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - شاهدنا نسرين طافش مؤخرًا وقد اعتمدت عددًا من الاطلالات الرسمية في فساتين السهرة، في المناسبات الرسمية المتنوعة التي حضرتها وعلى السجادة الحمراء، وقد كانت خياراتها متنوعة بشكل كبير، من ناحية انتقائها للتصميمات والقصات والألوان أيضًا، وبعض هذه الاطلالات بدت أنيقة وناعمة، وبعضها الآخر وقع في فخ البهرجة، وأجمل هذه الاطلالات كانت في فساتين سهرة باللون الأسود، وإليكِ التفاصيل.



نسرين طافش في فستان سهرة من هاني البحيري

نسرين طافش في فستان باللون البنفسجي



شاركت نسرين طافش مؤخرًا في حفل انتخاب ملكة جمال مصر، وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالة في فستان مستوحى من الأميرات من تصميم هاني البحيري باللون البنفسجي، لكنّ هذه الاطلالة لم تكن موفقة، حيث إنّ الفستان مصنوع من مزيج قماشين من الأعلى براق والتنورة لامعة مصنوعة من طبقات من الكشكش، وتنسيقها للعقد الماسي واكسسوار الشعر مع الفستان لم يكن موفقًا، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون البرونزي.





فستان باللون الفوشيا تألقت به نسرين طافش

فستان باللون الفوشيا شاهدنا به نسرين طافش على المسرح



اعتمدت نسرين طافش لإحدى المناسبات فستان سهرة باللون الفوشيا من بادلي ميشكا Badgley Mischka، وبدت هذه الاطلالة أنيقة بشكل عام، حيث إنّ قصة الفستان المحددة الخصر مع ذيل السمكة ناسبتها، وتنسيق المجوهرات بدا موفقًا، لكن كان يفضل لو انها اكتفت بخاتم واحد، لون الفستان ناسبها بالرغم من بياض بشرتها، لا سيما وأنها اعتمدت مكياجًا ناعمًا نسبيًّا.





تألقت نسرين طافش في فستان تول أسود

اطلالة فاخرة لنسرين طافش في فستان أسود كشكش





إحدى أجمل اطلالات نسرين طافش مؤخرًا وأكثرها تميزًا في الفترة الماضية، كانت في هذه الاطلالة الأنيقة في فستان أسود اختارته من زينة زكي، حيث إنّ قصة الفستان الأوف شولدرز الرائجة جدًّا ناسبتها، وكذلك الكشاكش الناعمة على التنورة بدت أنيقة وغير متكلفة، وتنسيق المجوهرات وشنطة اليد، وتسريحة الشعر الناعمة أكملوا اللوك بطريقة مميزة.



شاهدي اطلالات نسرين طافش في فساتين سهرة بألوان وأشكال مختلفة، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل، واللون الذي بدا الأجمل على نسرين.