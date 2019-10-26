عبايات سوداء ماركات موضة 2019 تخفي عيوب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - كشفت أشهر ماركات العبايات عن مجموعاتها الجديدة لعام 2019 والتي ضمت باقة فاخرة من العبايات السوداء لا سيما المحبوكه بالتطريز المتقن.
شاهدي مختاراتنا من أحدث التصميمات وأكتشفي الموديل الذي يخفي عيوب جسمِك.
عبايات سوداء مطرزة عند الأكتاف
برع عدد من الماركات في تصميم عبايات سوداء مزدانة بتطريز ناعم عند الأكتاف، ويساعد هذا الستايل في الإيحاء بأنّ من ترتديه تتمتع بأكتاف عريضة، لذا فهو مثالي لذوات القامة على شكل الكمثرى، لا سيما إذا كانت العباية من الأسفل واسعة وخالية من التطريز، كما في الموديل الذي رصدناه لدى ماركة Anatomi.
عبايات سوداء مطرزة عند الساقين
هيمنت العبايات السوداء المحبوكه بتطريز لامع حول منطقة الأفخاذ والساقين، على مجموعات ماركات شهيرة مثل لوزان Louzan، وحصة الفلاسي Hessa Al Falasi، وديباج Debaj ونرشحها لصاحبات القامة على شكل التفاحة، لأنها ستجذب النظر إلى المنطقة النحيفة من الجسم بعيدًا عن منطقة الصدر والبطن الممتلئة.
عبايات سوداء من دون تطريز
قطعة مثالية للممتلئات وصاحبات الذوق الكلاسيكي، حيث تساعد في إخفاء جميع عيوب الجسم، وتجدين أجمل التصميمات لدى ماركة عفة الدباغ Effa ودار موزان Mauzan.
عبايات مطرزة بشكل عمودي
زينت أكثر من مجموعة لأسماء كبيرة في عالم تصميم العبايات، أجمل الموديلات حمل توقيع ماركة حصة الفلاسي Hessa Al Falasi، ونرشحها للقصيرات حيث ستمنحهنّ مزيدًا من الطول، لا سيما إذا ما تم تنسيقها مع أزياء موحدة اللون أو فستان أسود أو بيج بلون الجلد.
عبايات سوداء مع فستان أبيض
يمكنكِ تنسيق العباءة المونوكروم مع فستان أبيض طويل على غرار عارضة ماركة Daj لاطلالة عصرية على الموضة تخفي نحافة الجسم.
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