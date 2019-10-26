فيكتوريا بيكهام تلهمكِ ستايل عصري لاعتماد البليزر الكاروهات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تُعرف مصممة الأزياء الإنجليزية فيكتوريا بيكهام بميلها إلى النمط الكلاسيكي، سواء في تصميم الأزياء أو في إطلالاتها، لكنها في كل مرة تقدم الكلاسيكية من منظور عصري.



اعتمدت فيكتوريا بيكهام إطلالة كلاسيكية من حيث التصميم، وعصرية من حيث الألوان، حيث ذهبت إلى بليزر بمربعات كاروهات صغيرة، دخلت فيه خيوط بألوان الأزرق الأكوا والأصفر ودرجات البيج المائلة إلى الكاكي، ومن هنا استلهمت فيكتوريا بيكهام بقية تفاصيل إطلالتها.

فيكتوريا بيكهام تمزج الألوان الشتوية بمرح

استلهمي ألوان الخريف من إطلالة فيكتوريا بيكهام

ذهبت فيكتوريا بيكهام إلى كنزة صوف باللون اللبني الأكوا، ونسقتها مع بنطلون نسائي بخصر عالِ باللون البيج المائل إلى الكاكي، ووضعت البليزر على كتفيها لتكشف عن تفاصيل إطلالتها، أما الحذاء فكان نقطة القوة و المرح في إطلالتها حيث انتعلت حذاء مدبب بكعب عالِ باللون الأصفر، ربما لا يخطر ببالك تنسيق هذه الألوان معاً لكن بعد أناقة فيكتوريا بيكهام، جميعاً بحاجة إلى إعادة التفكير في اختيار الألوان خاصة خلال الطقس البارد في الخريف والشتاء.

أفكار لاعتماد الكاروهات بستايل فيكتوريا بيكهام

المعطف الكاروهات

قبل أن تصعد مربعات الكاروهات إلى الموضة بهذا الشكل، كانت فيكتوريا بيكهام تبرع في تنسيقه بأنماط ربما لا تجرأين عليها، لكن حان الوقت لخوض التجربة والخروج عن نمطية التنسيق.



اعتمدت "بيكهام" في إطلالة سابقة الكاروهات من الرأس حتى أخمص القدمين، حيث ذهبت إلى قميص وبنطلون باللون السماوي المزين بمربعات الكاروهات كبيرة الحجم باللون الأبيض والأحمر، البعض قد يرى أنها إطلالة تشبه ملابس النوم، لكن أسلوب فيكتوريا بيكهام الذي يحمل كثير من تفاصيل الأنوثة يجعل إطلالاتها محل تقليد واختيار.

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كذلك، إذا كان نمط الإطلالات الموحدة لا يناسبكِ عند الحديث عن الكاروهات، لا مانع من اعتماد بنطلون بخصر مرتفع وأرجل فضفاضة مع كنزة ناعمة، أو فستان بقصة مستقيمة تلف القوام بنعومة.



هناك خيارات عديدة لأزياء الكاروهات، شاهدي أسلوب فيكتوريا بيكهام في الصور التالية ليلهمكِ أفكار عصرية.