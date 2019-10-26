أزياء تزيد من مرح إطلالاتك هذا الشهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - دعي الأمل والتفاؤل يلازمانك في كل أوقاتك حتى خلال الأوقات الصعبة والعسيرة. وارتدي ابتسامة من المقلب على وجهك كي تشعري بسعادة داخلية وتعكس الفرح في حضورك أيمنا ذهبت. قماش التويد يزيد من فخامة أزيائك

تصوير: جهاد حجيلي

ماكياج: نايلة أبود صعب

شعر: إيلي إسبر

الملابس والإكسسوارات: MAGDA BUTRYM , JACQUEMUS , FRANCESCO RUSSO , MAISON COMMON , DICE KAYEK ,AKRIS ,ANDREW GN ,ANDY WOLF , LEONARD ,MONSE. From Plum and Patchwork boutique فستان من Magda Butrym. السعر 3930$

أقراط من Jacquemus. السعر 823$

حذاء من Francesco Russo. السعر 817$

سروال من Maison Common. السعر 695$

سترة باللون الأزرق. السعر 855$

توب باللون الأبيض. السعر 395$

كلاهما من Dice Kayek

توب مزيّنة بالباييت. السعر 1195$

تنورة مقلّمة. السعر 1095$

كلاهما من Maison Common

أقراط من Jacquemus. السعر 497$

جميعها من Patchwork Boutique

7 تنسيقات بنقشات الزهور لإطلالة منعشة في الشتاء Advertisements توب من Dice Kayek. السعر 965$

سروال من Akris. السعر 455$

سترة من Maison Common. السعر 1360$

جميعها من Patchwork Boutique

توب من Dice Kayek. السعر 965$

سترة من Andrew GN. السعر 2975$

كلاهما من Patchwork Boutique

سترة بلايزر. السعر 903$

سروال باللون العاجي. السعر 643$

كلاهما من Jacquemus

نظارات شمسية من Andy Wolf. السعر 387$

وشاح من Leonard. السعر 745$

توب مخرّمة. السعر 1140$

سروال باللون الأبيض. السعر 947$

كلاهما من Monse

أقراط من Jacquemus صيحة المربّعات Fashion Plaids

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