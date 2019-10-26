النظارات الشمسية الملونة ترند هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - قد يعتقد البعض أن النظارات الشمسية هي من قطع الاكسسوارات التي تناسب فصل الصيف فقط، كون الشمس تكون ساطعة في معظم الأوقات والأيام. لكن هذا الأمر غير صحيح فالنظارات الشمسية هي من القطع التي تمنح الإطلالة رونقاً خاصاً بعيداً عن حاجتها فقط.

وعلى اعتبار أن النظارات الشمسية أصبحت حاضرة وبقوة في جميع المواسم حتى الشتوية منها، سارعت الدور العالمية لطرح مع بداية كل موسم نظارات شمسية تشكل الترند الذي يجب ألا يتخلى عنه أي رجل في إطلالاته، خاصة وأن إطلالة الرجل بالنظارات الشمسية تمنحه جاذبية وفخامة.

وللشتاء المقبل برزت صيحة النظارات الشمسية الملونة التي أتت إما بعدسات ملونة أو بإطارات، واستطاعت الكثير من الدور العالمية من إبهارنا في تصاميم النظارات التي قدمتها.

نظارات شمسية من Gucci

نظارات شمسية باللون الأصفر الأنيق من Gucci



قدمت دار Gucci نظارات شمسية لافتة بتصميمها وبلونها الجذاب، فقد جاءت هذه النظارات بتصميم بسيط وبإطارات خفية وناعمة باللون الذهبي، بينما تلونت العدسات باللون الأصفر بدرجاته المختلفة.

نرشح هذه النظارات لأصحاب الإطلالة العفوية الذين يبحثون عن كل ما هو غريب ومميز، كما ننصحهم بتنسيقها مع الإطلالات باللون البني أو العسلي.



نظارات شمسية من Balenciaga

نظارات شمسية باللون الأزرق الناصع من Balenciaga



اذا كنت من الذين يفضلون اختيار كل ماهو غريب وغير تقليدي فهذه النظارات الشمسية من Balenciaga ستكون خيارك المفضل للشتاء بكل تأكيد.

بتصميمها الكبير وإطاراتها العريضة ذات اللون الأزرق اللامع مع العدسات باللون البيبي بلو، ستتمكن هذه النظارات من ترك بصمة لها في عالم الاكسسوارات لهذا الشتاء، خاصة وأن اللون الأزرق أحد الألوان الرائجة لشتاء 2020

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نظارات شمسية من Fendi

نظارات شمسية بإطارات عريضة وعدسات ملونة من Fendi



أصحاب الإطلالة الكلاسيكية سيتمكنون من اختيار النظارات الشمسية الأنيقة من Fendi والتي جاءت باللون البني المحروق المائل إلى الأسود بالإضافة إلى العدسات ذات اللون الأصفر الغامق.

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