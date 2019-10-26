فساتين بأكمام منفوخة موضة خريف وشتاء 2019 - 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - فساتين بأكمام منفوخة برزت من صيحات موضة هذا الموسم ، بعدما سيطرت على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020.
في جولة سريعة على مجموعات أشهر الماركات العالمية جمعنا لكِ تشكيلة خلابة من أجمل الموديلات ونخبرك ما يناسب شكل جسمك.
فساتين V Neck تطيل الرقبة
تبقى الفساتين الـ V Neck متربعة على عرش الموضة العالمية، وهى من أنسب الموديلات لكل امرأة ترغب بإطالة رقبتها وتنحيف منطقة الصدر، وتجدين تصاميم رائعة لدى نون باي نور Noon by Noor وإيلي صعب Elie Saab.
فساتين محددة للقامة تزيد من طولها
تمنح من ترتديها إطلالة أنثوية أنيقة خاصة اذا كانت واحدة من الموديلات التي أدرجتها أسماء شهيرة في قطاع الموضة مثل بادجلي ميشكا Badgley Mischka وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، تمسكي بهذه الستايلات لتزيدي من طول قامتك القصيرة.
فساتين مطبعة للنحيفات
تسعى النحيفات إلى الظهور بقامة أكثر إمتلاءا، لذا تأتي الفساتين المطبعة سواء بنقوشات الورود أو الحيوانات على أول قائمة الموديلات التي نرشحها بقوة لهن، طالعي مختاراتنا لكِ من عروض كيت سبيد Kate Spade و Vivetta وكارولينا هيريرا Carolina Herrera.
فساتين Midi لذوات القامة الممشوقة
برزت هذا الموسم الفساتين متوسطة الطول التي تصل بالكاد إلى منتصف الساق Midi dresses، ألجئي إليها لتكون رفيقتك في الصباح والمساء فقط في حال كنتِ تتمتعين بقامة طويلة، شاهدي القطع التي رصدناها لدى لويزا بيكاريا Luisa Beccaria و Alexachung.
فساتين بتنورة واسعة للقوام الكمثري
تؤمن لكِ الفساتين ذات التنانير الواسعة والمنفوشة طلة محتشمة وفخمة كما تساعد في إخفاء الجزء السفلي الممتلئ من الجسم الذي يتميز به القوام الكمثري، ومن هنا نرشح لكِ القطع الموقعة من إيلي صعب Elie Saab و تالبوت رانهوف Talbot Runhof.
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