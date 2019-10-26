لطويلات القامة.. موديلات عبايات الأنسب لكِ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الصبيّة التي تعتمد دائمًا على العبايه المناسبة لقوامها، تبدو غاية في الأناقة، حتى وإن كان موديل العبايه بسيطًا، فاختيار القطعة الملائمة لكِ تلعب دورًا مهمًّا في مظهركِ بشكل عام.



وهناك الكثير من موديلات العبايات المختلفة التي قد لا تناسب بعض الصبايا بينما تبدو مثالية لغيرهن، مثلها كأيّ موديلات أزياء أخرى، ولكن اليوم سيكون حديثنا عن طويلات القامة وموديلات العبايات الانسب لهن.



وسوف نقسّم طويلات القامة إلى فتيات يرغبن في إبراز جمال طولهن، وأخريات لا يردن أن يظهرن بطول القامة الحقيقي.

طويلات القامة اللاتي يرغبن في إبراز طولهن

العبايات ذات حزام الخصر

العبايات ذات حزام الخصر





موديلات العبايات مع حزام الخصر سوف تجعل جسمكِ يبدو مثل الساعة الرملية، سوف تُبرز أكثر طولكِ ورشاقتكِ، اعتمديها بألوان ناعمة وبسيطة، حتى لا تبدي ضخمة أو ممتلئة.



العبايه مع الرقبة العالية

العبايه مع الرقبة العالية





هذه الموديلات ليست فقط أنيقة ومثالية لطويلات القامة في إبراز طولها، لكنها أيضًا مناسبة لهذا الشتاء، كهذا الموديل المميز مع تطريزات الرقبة العالية ومنطقة الكتف، والأكمام باللون الذهبي الجذاب، بينما جاء باقي الموديل باللون الأسود القاتم، وهذه الخدعة في تنسيق الألوان سوف تجعلكِ تبدين أكثر رشاقة أيضًا.





طويلات القامة لا يرغبن في إبراز طولهنّ المبالغ



الموديلات ذات الألوان المحايدة

الموديلات ذات الألوان المحايدة





وهذه الحيلة تعتمد على ارتداء موديلات عبايه بألوان محادية لا سيما الأبيض والأسود، ويكون اللون الفاتح للجزء العلوي، لكي يُبعد تركيز العين عن طول الساقين، وبالتالي لن تبدي بطول مبالغ.

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التطريزات على الأكمام والصدر

التطريزات على الأكمام والصدر





اختاري دائمًا موديلات عبايات ذات تطريزات أنيقة على منطقة الأكتاف والأكمام والصدر، لكي تجعل التركيز على هذه المناطق، وتخفي طول الساقين، واختاري دائمًا تطريزات بسيطة بألوان هادئة، حتى لا تبدي باطلالة غير مريحة للعين.





العبايه مع الأكمام القصيرة

العبايه مع الأكمام القصيرة





موديلات العبايات ذات الأكمام القصيرة بشكل عام، تجعلكِ تبدين أقصر، ولكن إن كنتِ تتمتعين بطول مبالغ، اختاري هذه الموديلات، واعتمديها مع الأكمام الواسعة، ودائمًا ما تجدين هذا اللوك في العبايات والجلاليب ذات الستايل البوهيمي.





العبايات مع ألوان هادئة وأكمام لافتة

العبايات مع ألوان هادئة وأكمام لافتة





اختيارك للتصميمات البسيطة والهادئة، سوف يجعلكِ تبدين أكثر بساطة طالما لم ترتدِ كعبًا طويلًا لن تبدي بطول مبالغ، ولكن يمكنكِ اختيار التصميم نفسه، ولكن مع أكمام لافتة بلون جريء مثلًا، سوف تبعدين الانتباه للتركيز على الجزيء العلوي أو الساقين.

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