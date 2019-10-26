إطلالات خريفية من وحي ليلى عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - نسَّقت مؤخرًا الممثلةُ ليلى عبد الله عدةَ إطلالات خريفية لها، مُتَّبِعَةً بها أحدث خطوط الموضة العالمية بطريقة مذهلة، راعت بها لون بشرتها وقوامها النحيل. وعلى صعيدها العملي، كان آخر أعمالها لهذه السنة برنامج المسابقات "أنزل بوشنكي"، الذي عُرض في رمضان، ومسرحية أصدقاء الغيوم، وشاركت في مسلسل أجندة، ومسلسل حضن الشوك، بأدوار مختلفة أدَّتها بطريقة مميزة.

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ارتدتْ ليلى عبد الله بلوزة صوفية باللون السكري، وبليزر بيج مع تنورة بفتحة جانبية مزيَّنة بطبعات نمرية، وأكملت ملحقاتها باللون البني الجلد، ونسَّقت بلوزة صوفية باللون الأخضر زُينت بخطوط بيضاء في الرقبة وخطوط حمراء مصنوعة من الجلد في الأكمام، مع تنورة خضراء مزينة بزهور وبذيل مميز، وظهرت بفستان أبيض قصير بأكمام طويلة مع جاكيت جلد باللون الأسود ونظارات عصرية بيضاء، كما تجمَّلت ببنطال واسع من الجينز الفاتح، وبلوزة رمادية برسومات سوداء زُينت بمطاط في أطراف الأكمام ومنطقة البطن، وأطلَّت بقميص أبيض وتنورة مزينة بطبعات نمرية.

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كما تزيَّنَتْ ببنطال رمادي وبلوزة صوفية بيضاء زُينت بخطوط خضراء، وتميَّزت بفستان صوفي باللون السماوي زُيِّنَ بأزرار وجاكيت بطريقة مميزة، واختارت فستانًا أسود صُمِّمَ كجاكيت رسمي من الأعلى وبكشكشة من الأسفل، وتألَّقَتْ بتنورة قصيرة باللونين الأبيض والأسود مع بلوزة بنفسجية، وارتدتْ فستانًا رماديًّا بكاروهات صفراء صُمِّمَ بأكمام واسعة طويلة وبكشكشة سوداء من الأسفل، وجمعت بين اللونين الأبيض والأسود، من خلال فستانها المصمَّم بطريقة أنثوية بأكمامه الطويلة بشكل مميز.

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