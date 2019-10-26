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ملابس محجبات باللون الجملي ونصائح تنسيقها من وحي الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - حافظ اللون الجملي بمختلف تدرجاته على مكانته ضمن إتجاهات موضة خريف وشتاء 2019 - 2020، وتسابقت الفاشينيستا على تنسيقه بطرق مختلفة ستلهمك لإطلالات أنيقة تتألقين بها في مختلف الأوقات على مدار اليوم.

المعطف الجملي
المعطف الجملي

تنوعت تصاميم المعاطف باللون الجملي الكلاسيكي، جربي تنسيقه مع جمبسوت جينز بلون داكن وحذاء سنيكرز أبيض لإطلالة مريحة وعملية أو مع إطلالة سوداء مؤلفة من بلوزة حريرية وبنطال واسع على غرار الفاشينيستا فاطمة حسام وزيني اللوك بحقيبة بموديل الحزام Belt bag باللون الأسود.

البنطال الجملي

بنطال جملي مع بليزر
بنطال جملي مع بليزر

جربي تنسيق البنطال الجملي عالي الخصر مع قميص أبيض وبليزر طويل مخطط بشكل عمودي على غرار الفاشينيستا سمر البرشا أو اعتمديه مع كنزة صوف باللون البيج الفاتح وحقيبة كلوي لإطلالة ناعمة من وحي لينا أسعد.

السترة من دون أكمام

فيست جملي مع إطلالة سوداء
فيست جملي مع إطلالة سوداء

تعتبر من أنسب القطع للمحجبات، لائميها مع إطلالة سوداء مؤلفة من بنطال Skinny وتوب برقبة عالية وبوط باللون البرغندي وأعتمري توربان أسود على طريقة الفاشينيستا زينب حمود.

إطلالة بالكامل باللون الجملي

تنورة جملي مكسرة مع كنزة
تنورة جملي مكسرة مع كنزة

لا تترددي في إعتماد إطلالات أحادية اللون هذا الخريف لأنها من أبرز الصيحات الدارجة كما أنها ستؤمن لكِ المزيد من الطول، نسقي التنورة البليسيه مع كنزة صوف طويلة وطرحة بيج وزيني اللوك بوشاح برغندي طويل، كما يمكنك تنسيق سويت شيرت جملي طويل مع تنورة ساتان وحذاء وحقيبة بلون الجلد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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