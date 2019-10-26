أصول مكياج المرأة في سن الاربعين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - المكياج الناجح، يعني انه مكياج نجح في ابراز جمال ملامح لسيدة وتغطية شوائب البشرة. هذه القاعدة نعلمها جميعنا لكن المرأة فوق الاربعين قد تجهل بعض الاصول المتبعة لمكياج ناجح. في سنّ الاربعين، تبدأ الخطوط والتجاعيد، لذلك المكياج الذي يناسب الشابة العشرينية، لا يناسب بالضرورة المرأة الاربعينية.



تعرفي معنا في هذا التقرير إلى حيل وأصول المكياج الناجح في سن الاربعين، لكي تزيدي اطلالتك توهجا واشراقا.



تحضير البشرة:

Tata Harper – Silicone free Serum

في البداية، على البشرة ان تكون نظيفة. ابدئي بتطبيق سيروم، يساعد في سدّ الخطوط وجعل البشرة مالسة ومشعّة. فالسيروم يضيء البشرة. من المفضل اختيار تركيبة خالية من السيليكون ولا تمنح ملمسا لاصقا.

يمكنك اختيار:

Tata Harper – Silicone free Serum



كريم الاساس:

Scott Barnes_ Multimedia foundation

اتبعي مبدأ أقل يعني أفضل، لذلك اختاري تركيبة رقيقة تضمن تغطية الشوائب، من دون ان تجعل البشرة جافة حتى وإن لم توفر لك تغطية كاملة.

نقترح عليك:

Scott Barnes_ Multimedia foundation

الكونسيلر: كل ما تحتاج اليه البشرة بعد سن الأربعين هو مستحضر يخفي الهالات السوداء وعلامات التعب، إنما من دون أن يجعل محيط العينين جافا. لذلك من المهم اختيار كونسيلر، بتركيبة سائلة وغير سميكة. ابتعدي عن الكونسيلر المضاد للماء، لأنه سيزيد محيط العينين جفافا.

نقترح عليك:

Naked Skin Urban Decay



البلاشر:

MAC- CREAM COLOUR BASE

مع التقدم في السن تفقد البشرة مرونتها، بسبب فقدان القدرة على انتاج كمية من كولاجين البشرة. لذلك، اختاري تركيبة كريمية للبلاشر.كما انه من المفضل ان تختاري تدرجات الزهري والزهري الخشبي والابتعاد عن تدرجات البرتقالي والاحمر، لان البشرة ستبدو متعبة.

اخترنا لك:

MAC- CREAM COLOUR BASE (PRO PALETTE REFILL PAN)

HUSH SOFT PEACH W/ ICY SHIMMER



تحديد الحاجبين:

Benefit Gimme Brow

مع التقدم في السن تفقد الحواجب كثافتها ولونها، تصبح باهتة ما يفقد عينيك سحرهما. لذلك، قومي باختيار قلم مناسب لتحديد الحواجب.

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نقترح عليكِ:

Benefit Gimme Brow





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