ماسكات الطماطم لبشرة متوهجة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الطماطم تحتوي على الكثير من المواد المغذية والمفيدة لبشرة الوجه، مثل فيتامين أ وفيتامين ب، والذي يمنح بشرتكِ إحساسًا رائعًا بالنضارة والحيوية، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة الفعالة التي تنشط الدورة الدموية في البشرة.



ماسك الطماطم والعسل



- ملعقة كبير من عصير الطماطم

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة صغيرة سكر بني



اخلطي عصير الطماطم مع العسل والسكر البني، حتى يصبح الخليط متجانسًا.

عرّضي بشرتكِ للبخار قليلًا، ثم ضعي الماسك واتركيه لمدة نصف ساعة.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لـ تجديد خلايا البشرة.



ماسك الطماطم وخل التفاح

ماسك الطماطم وخل التفاح



- ملعقة كبيرة طماطم مهروسة

- ملعقة صغيرة خل تفاح

- ملقعة صغيرة زيت زيتون



اخلطي الطماطم مع الخل وزيت الزيتون، ووزعيها على البشرة بعد أن تكوني قد غسلتِها بالمنظف.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة فقط، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر أو البارد.

كرري الخليط مرة كل أسبوع أو 10 أيام، ليساعدكِ على التخلص من الرؤوس السوداء التي تسبب ظهور الحبوب، وتقلل من زيوت البشرة الدهنية.



ماسك الطماطم والحليب

ماسك الطماطم والحليب



- ملعقة صغيرة طماطم مهروسة

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو





اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الماسك على بشرتكِ.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الخليط مرة كل أسبوع، لـ ترطيب البشرة وتغذيتها.

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