عادات يومية تضر البشرة... تجنبيها الآن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - روتين العناية بالبشرة، يفرض خطوات اساسية منها غسل البشرة من المكياج وترطيبها على سبيل المثال. إنما بين ثنايا كل خطوات روتين العناية بالبشرة، يبقى هناك بعض العادات اليومية التي نجهل انها سيئة ومضرة بالبشرة، وتعرضها بالتالي لعوامل الشيخوخة المبكرة.

في هذا التقرير، تعرفي معنا الى أبرز العادات اليومية التي تعتبر سيئة لبشرتك وتعرّضها للتجاعيد والشيخوخة المبكرة. فتفقد بالتالي ملمسها الناعم وبريقها.



إذا كنت ترغبين في ضمان بشرة مشرقة مع عدد قليل من التجاعيد أو البثور، عليك اتباع روتين يومي للعناية ببشرتك شرط ان يكون صحيحا.

غالبيتنا نفهم ان الكريمات والأمصال وأقنعة الترطيب وحدها هي الحل، إنما اليك تفاصيل الاخطاء.



مزيل المكياج

مزيل المكياج

هناك مستحضرات كثيرة لازالة المكياج غنية بالمكونات الكيميائية. وهذه المكونات في كثير من الأحيان، تحرم البشرة من الزيوت المهمة. فتجعلها شاحبة وجافة ومهيجة.

الحل: استخدام الماء الزيتي بدلاً من استعمال مستحضرات التنظيف التي تحتوي على كمية عالية من المواد الكيميائية. الماء الزيتي، يزيل المكياج بلطف ويغذي البشرة في الوقت نفسه.



التعرض للشمس ظهرا

التعرض للشمس ظهرا

سواء على الشاطئ او المشي في الشارع ظهرا، يعرض البشرة لأشعة الشمس القوية. لذلك من المفضل تجنب الخروج في هذا الوقت. وفي حال الاضطرار لذلك، من المهم استخدام كريم الوقاية من اشعة الشمس.

النوم على جهة واحدة: العادات السيئة، تضر بالبشرة. هذه العادات تشمل التدخين وعدم شرب السوائل إنما هل تعلمون ان عادات النوم، يمكن أن تؤثر في نوعية البشرة؟ النوم مثلا على الجانب نفسه طوال الليل، سوف يسبب تجاعيد اكثر وبسرعة أكبر. لا يهم أي جانب هو.

فالضغط على جهة واحدة طوال الليل، يسبب الضغط على ألياف الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل الذقن متجعدا اكثر وكذلك الجبهة والوجنتين مع مرور الوقت.

الحل: التقلب خلال النوم او النوم على وسادة مدوّرة وفيها ثقب من الوسط، لعدم الضغط على بشرة الوجه.



الضغط العصبي والتفكير الايجابي

الضغط العصبي والتفكير الايجابي

بينت الدراسات ان التفكير السلبي يعجّل شيخوخة البشرة ويفاقم الخطوط والتجاعيد.

الحل: اتباع طرق التفكير الايجابي.



العنق

ترطيب البشرة والعنق

العنق، يشكل أيضا جزءا من العناية بالبشرة. لذلك، عند تطبيق الكريم المرطب لا تنسي مدّه على بشرة العنق ايضا.

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