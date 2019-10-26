ماسكات ترطيب اليدين في الشتاء.. جربيها ستعجبكِ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - اليدان من أكثر المناطق التي تتعرض للجفاف الشديد في الشتاء، وقد يؤدي ذلك إلى تكسر أظافركِ أيضًا، فمع برودة الجو، يتشقق الجلد، ويصبح خشنًا، كما يتسبب لكِ في مظهر محرج.

وهنا يأتي دور ماسكات الترطيب ليد أنثوية وناعمة هذا الشتاء، جربيها أسبوعيًّا لنتيجة ستعجبكِ.



ماسك العسل والغليسرين وماء الورد

ماسك العسل والغليسرين وماء الورد



- ملعقة صغيرة عسل

- نصف ملعقة صغيرة غليسرين

- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد



اخلطي المكونات مع بعضها، وامسحي بها على يديكِ.

ارتدي قفازات اليد البلاستيكية.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.



ماسك العسل والحليب والليمون

ماسك العسل والحليب والليمون



- كوب حليب

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة من السكر البني



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض.

اِنقعي يديكِ في الخليط لمدة 20 دقيقة.

اُشطفي يديكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت والحفاظ على نضارة بشرة اليد.



ماسك الليمون والملح وزيت الزيتون

ماسك الليمون والملح وزيت الزيتون



- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة كبيرة زيت زيتون



اُخلطي الملح مع عصير الليمون وزيت الزيتون وافركي به بشرة يديكِ.

اُتركي الخليط لمدة 10 دقائق لا أكثر حتى لا تلتهب البشرة.

اُشطفي يديكِ بالماء الفاتر بعدها.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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