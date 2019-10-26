تسريحات شعر قصير بلمسات أنثوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الشعر القصير، لطالما اعتُبِر حكراً على المرأة الجريئة. إنما انطلاقا من الاعوام الاخيرة الفائتة، بات الشعر القصير مرادفاً للانوثة بامتياز، وهو لا يقل شأناً عن الشعر الطويل. فعلى السجادات الحمراء، رأينا العديد من تسريحات الشعر القصير والقصّات المتنوعة، التي تباينت بين البوب والبيكسي.



إنما المؤكد ان هناك الكثير من التسريحات الرائعة للشعر القصير. وفي هذا التقرير، جمعنا لك ألبوماً وأفكاراً لتتعرفي الى أجمل التسريحات الانثوية للشعر القصير.



أكسسوارات الازهار:

أكسسوارات الازهار

لمنح الشعر القصير، لمسة من الانوثة، يمكنك اللجوء الى اكسسوارات الشعر المعدنية المزخرفة بالازهار. هناك العديد من النجمات اللواتي يلجأن الى اكسسوارات الرأس الناعمة، مع الشعر القصير للحصول على اطلالة بهية تفيض انوثة.



تسريحة الكعكة المنخفضة:

​​تسريحة الكعكة المنخفضة

الشعر القصير يمكن احيانا لفّه على هيئة تشبه الكعكة، مع تزيين الرأس بأكسسوار ناعم من الامام. الازهار البيضاء الصغيرة، تمنحك اطلالة عفوية وناعمة في الوقت نفسه.



التجعدات مع نصف رفعة:

التجعدات مع نصف رفعة

التجعدات تمنحك اطلالة بوهيمية فيها الكثير من الحيوية التي تجعلك تبدين اصغر سنا. يمكن رفع الشعر نصف رفعة مع ضفائر متداخلة.



التسريحة الجانبية:

التسريحة الجانبية

لمنح الشعر القصير لمسة مميزة، يمكن وضع أكسسوار صغير على جهة واحدة لإبراز الوجه والعينين تحديدا. يعود اليك اختيار الاكسسوار او البروش، المهم ان يكون حجم الاكسسوار متناسقا مع شكل وجهك ولون بشرتك وملابسك.

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سكارف الشعر:

سكارف الشعر

يُعتبَر من الاكسسوارات الرائعة، الانثوية التي تليق بالشعر القصير. يعود سكارف الشعر بقوة الى مشهد الموضة، ليثبت انه من الاكسسوارات التي لا يتخطاها الزمن.



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