فيديو: تناول الخبز أفضل لـ"الدايت" من تناول الأرز

كشفت دراسة بريطانية حديثة أجريت مؤخرا للمقارنة بين تأثير الأرز والخبز على إنقاص الوزن الزائد، أن الخبز يعد أقل في السعرات الحرارية وأكثر فائدة لصحة الإنسان، وذلك على الرغم من أهمية الأرز لما يحتويه من فيتامينات ومعادن.
وأوضح التقرير، الذى عرضته قناة "الغد الاخبارية"، أن الأشخاص الذين يعتمدون على تناول الخبر يتمتعون بوزن أقل من أؤلئك الذين يعتمدون على الأرز، وتكون مستويات السكري والكوليسترول في الدم أقل مقارنة بمن يستهلكون الأرز.
وأشار التقرير إلى أن الأرز يتميز بأنه يُقدم في جميع الفصول ويتناوله الكبار والصغار، حيث يحتوي كوب الأرز المطبوخ على 160 سعرا حراريا وماء وبروتينا ومواد دهنية ونشوية وأملاحا معدنية، إضافة إلى فيتامينات A ،B ،E.
أما الخبز فيتم تصنيعه من القمح، والذي عرفه الإنسان من العصر الحجري، والذي يمنح الجسم نحو 250 سعرا حراريا لكل 100 جرام من الخبز، ولا يوجد فرق بين الخبز الأبيض والأسمر.
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