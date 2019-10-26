تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن الإخوة في الرضاعة، وجاء نص السؤال كالتالي: "رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت رغم أنهن لم يرضعن معه؟".
وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها: "لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه. أما إن كان رضاعهما من أمه هو فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع".
كانت هذه تفاصيل خبر "هل يصح زواج الشاب من شقيقات أخته من الرضاعة؟".. الأزهر يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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