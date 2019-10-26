"غسالة وبوتجاز وتلاجة" .. تفاصيل جهاز العرائس المقدم من "تحيا مصر"

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صندوق الهدايا المقدم للعرائس، ضمن مبادرة دكان الفرحة، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات.

وضم الصندوق العديد من الأجهزة الكهربائية أبرزها: الثلاجة، البوتجاز، غسالة، مكواة وخلاط كهربائي، فضلا عن مجموعة من مستلزمات المطبخ. وانتقلت العرائس في نهاية الاحتفالية، لتسلم أجهزتهن المقدمة لهن من صندوق تحيا مصر.

Advertisements

وانطلقت فاعليات احتفالية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، ضمن مبادرة دكان الفرحة لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور على جمعة.

وبدأ الحفل بكلمة الإعلامية سالي شاهين، التي سلطت الضوء على تفاصيل الحفل، ومن ثم تم عرض فيديو تسجيلي لعرض إنجازات صندوق تحيا مصر على أرض الواقع، من تطوير شبكات الصرف الصحي، وحل مشكلات المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية لحياة آدمية، فضلا عن تسديد ديون الغارمات، ورفع كفاءة الطرق وشبكات الكهرباء وحدوث نقلة كبيرة في الرعاية الصحية، أبرزها حملة 100 مليون صحة، وإنشاء اكبر مركز لعلاج فيروس سي بمحافظة الاقصر.

وضم الحفل وفد كبير من الإعلاميين والفنانين على رأسهن الفنانة لبلبة، رجاء الجداوي، صابرين، والفنان احمد حلمي، ومحمد حماقي، ومجموعة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال المتطوعين، فضلا عن أسر وعائلات العرائس.