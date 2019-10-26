تعرف على قصة المرأة الحمراء.. وصدمة زوجها لها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش امرأة في بلدة صغيرة تسمى “بريز”، في البوسنة، اختارت لنفسها هذه المرأة اللون الأحمر لتكسو به حياتها من الألف إلى الياء.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد قامت زوريكا ريبيرنيك البالغة من العمر 67 عاما، بإحاطة نفسها باللون الأحمر، منذ بلوغها سن 18 عاما، حيث تعيش في منزل أحمر مليء بالأثاث الأحمر، كما تنام على ملاءات السرير الحمراء، وجميع الملابس في خزانة ملابسها حمراء.

جنون اللون الأحمر، دفع زوريكا إلى أن تصبغ شعرها باللون الأحمر، وحتى في زواجها ارتدت ملابس الزفاف حمراء، كما تحضر الجنائز بملابس حمراء.. إلا أنها اصطدمت في يوم بزوجها، زوران، الذي أصر أن يكون لون السخان أبيضا.

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”المرأة الحمراء” قالت: إن الجميع يعرفني وحتى أن البعض يقدم لي أشياء حمراء كهدايا، وسأرفض أي شيء غير أحمر، وعندما كان عمري 18 أو 19 عاما شعرت فجأة بالرغبة في ارتداء اللون الأحمر.

وأضافت: لا أعرف كيف أشرح ذلك، لا يمكنني إلا أن أقول إنني استمعت إلى جسدي، كلما وجدت ثيابا حمراء، كان لا بد لي من الحصول عليها ولم أستطع التوقف حتى أحطت نفسي باللون الأحمر.

يذكر أن زوريكا ريبيرنيك صنعت مؤخرا شواهد القبور لنفسها ولزوجها زوران من جرانيت أحمر خاص من الهند.