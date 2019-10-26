صور.. الموت الرحيم يُنهي معاناة عداءة مُعاقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

من خلال القتل الرحيم أنهت صاحبة الميدالية الذهبية ماريك فيرفورت البالغة من العمر 40 عامًا، حياتها بعد عامين من الكشف عن أنها ستختار إنهاء حياتها، على خلفية معاناتها من أمراض العمود الفقري.

عانت ماريك فيرفورت، عداءة الكرسي البلجيكية، من ألم ثابت ونوبات شلل في ساقيها، قبل ثلاث سنوات، صدمت ماريك العالم عندما قالت إنها تفكر في قتل نفسها بعد ألعاب ريو 2016 - حيث فازت بميداليتين أخريين.

وقعت الفائزة بذهبية أربعمئة متر للكراسي المتحركة بأولمبياد لندن 2012، على أوراق في عام 2008 من شأنها أن تسمح للطبيب بإنهاء حياتها في المستقبل في بلدها الأصلي حيث يكون الموت بمساعدة قانونية.

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وقال بيان صادر عن بلدية مقاطعة ديست - حيث كانت فيرفورت، تسكن بالقرب من بروكسل - ببساطة إنها “استجابت لخيارها مساء الثلاثاء”.

في أحد مشاركاتها الأخيرة على Instagram قبل أربعة أيام، كتبت فيرفورت صورة مؤثرة بالكلمات: “لا يمكن أن تنسى الذكريات الطيبة! “

كانت العداءة قد تحدثت علنًا عن عدم قدرتها على النوم، حيث فقدت بصرها وأصبحت مسكنات الألم أقل فعالية ضد نوباتها المؤلمة، في مقابلة حضرتها وكالة أسوشيتيد بريس في أولمبياد المعاقين في ريو، وصف فيرفورت العيش بألم مستمر غير قابل للشفاء.