من هي المقاتلة السورية التي سيقت للذبح من قبل فصائل تركيا؟

انتشر أول أمس، مقطع فيديو لفتاة مقاتلة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، يتم أخذها عنوه من قبل عناصر من القوات التركية في شمال سوريا التي تعرف بـ " الجيش الوطني".

وظهرت الفتاة خلال الفيديو وهي يحملها أحد الأفراد لتابعين للجيش الوطني ويردد باللهجة السورية "ع الذبح ع الذبح"، الأمر الذي اثار حفيظة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمس، نقلا عن موقع العربية، نشر أحد الناشطين السوريين العاملين مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، صورة تظهر المقاتلة جالسة فيما تجمهر حولها عدد من عناصر "الجيش الوطني" مبتسمين للكاميرا، بينما هي تجلس في حالة هلع.

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وكشفت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة الكردية، بيانا موضحة بعض التفاصيل حول المقاتلة المذكورة :"بتاريخ 21 أكتوبر، وفي تمام الساعة 21.00 شنت القوات التركية هجوماً على قرية مشرافة التابعة لناحية عين عيسى، ما أدى إلى نشوب اشتباكات، حيث أصيبت جيجك كوباني، ووقعت أسيرة في أيدي فصائل أردوغان".

وأوضح البيان، أن جيكك من مواليد عين العرب "كوباني"، وكانت شاركت في معارك ضد داعش، والتحقت مؤخرا للقتال ضد الفصائل الموالية لتركيا في عين عيسى، واعتبرت وحدات المرأة الكردية أن جيكك هي الآن أسيرة مصابة في أيدي "مرتزقة الدولة التركية"، وحياتها معرضة للخطر، بحسب ما جاء في البيان.

وناشدت الوحدات العالم أجمع التحرك، معتبرة أن "حياة الفتاة في خطر كبير، وأن المقطع الوحشي الذي نشر يظهر هذه الحقيقة بشكل كبير."