علي جمعة: كتر العيال من شدة البلاء والإسراف.. ولازم نوقف الطلاق

قال الدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية بصندوق تحيا مصر، إن الأسرة لها المقام الأول بكافة الاديان، وعليها دور كبير في التربية والتنمية.

وأضاف "جمعة"، على هامش فاعليات صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، ضمن مبادرة دكان الفرحة، أن على الفتيات والشباب الذين يستعدون للزواج، التخلص من فكرة الطلاق نهائيا، والتفكير في عمارة الأرض فقط، والتعامل على أنهم شخص واحد.

وسلط الدكتور علي جمعة الضوء على الإنجاب، مطالب الأزواج بتحديد النسل، قائلا: "من الإسراف كثرة العيال ومن شدة البلاء، لأننا كلما زدنا في التنمية النسل أكل هذه الزيادة، لأن الجيل القادم سيواجه زمانا غير زماننا".

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واختتم فضيلة الشيخ كلمته بتوجيه نصيحة للفنانين لتقديم أعمال سينمائية تناقش قضايا الأسرة بشكل كبير.

احتفالية تيسير زواج الفتيات

وانطلقت فاعليات احتفالية صندوق تحيا مصر، لتيسير زواج الفتيات، ضمن مبادرة دكان الفرحة لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكاتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور على جمعة.

وبدأ الحفل بكلمة الإعلامية سالي شاهين، التي سلطت الضوء على تفاصيل الحفل، ومن ثم تم عرض فيديو تسجيلي لعرض إنجازات صندوق تحيا مصر على أرض الواقع، من تطوير شبكات الصرف الصحي، وحل مشكلات المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية لحياة آدمية، فضلا عن تسديد ديون الغارمات، ورفع كفاءة الطرق وشبكات الكهرباء وحدوث نقلة كبيرة في الرعاية الصحية، أبرزها حملة 100 مليون صحة، وإنشاء اكبر مركز لعلاج فيروس سي بمحافظة الاقصر.

وضم الحفل وفد كبير من الإعلاميين والفنانين على رأسهن الفنانة لبلبة، رجاء الجداوي، صابرين، والفنان احمد حلمي، ومحمد حماقي، ومجموعة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال المتطوعين، فضلا عن أسر وعائلات العرائس.