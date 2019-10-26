تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن صلاة المرأة، وجاء نص السؤال كالتالي: "هل تجوز صلاة النساء خلف إمام عمره 12 عاما؟ علما بأنهما أمه وجدته؟". وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها: "إذا كان هذا الولد يحسن قراءة القرآن ويعرف ما تصح به الصلاة وما يبطلها فيجوز أن يكون إماما في أحد رأيين للفقهاء، وتجوز الصلاة خلفه، أما إذا لم يحسن القراءة أو لا يعرف أحكام الصلاة فلا تجوز الصلاة خلفه، وإنما يجوز لامرأة تحسن القراءة أن تؤم غيرها من النساء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هل تجوز صلاة النساء خلف إمام عمره 12 عاما؟".. "البحوث الإسلامية" تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.