اعتقال شاب تسلل للسجن لمصالحة صديقته السابقة

في محاولة منه لمصالحتها، حاول شاب التسلل إلى أحد السجون في مدينة فشتا شمال غرب ألمانيا، للقاء صديقته السابقة.

وكشفت سلطات السجون، أن مراهقا تسلق جدارا يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، كي يصل إلى نافذة صديقته السابقة، فيما اعترض الحرس المراهق الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء لإحضار سلم لإجباره على النزول، وفق ما ذكرت أسوشيتد برس.

ولم يتبين بعد ما إذا كان المراهق المغامر فاز بقلب صديقته المراهقة هي الأخرى (18 عاما)، والتي أبلغته بالانفصال عنه عبر الهاتف.

ويجرى التحقيق مع الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة والاتصال بسجين دون تصريح، فيما ذكرت محطة "إن دي آر" الإذاعية المحلية أن الشاب كان شبه عار، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.