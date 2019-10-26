فيديو.. لحظات من الرعب.. رضيع يلهو بمسدس به ذخيرة حية

في واقعة غريبة من نوعها ظهر طفل رضيع ممسكا بمسدس حقيقي، وبداخله طلقات من الرصاص الحي.

وتداول مستخدمو مواقع اتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، يلهو بمسدس حقيقي، ويقلبه يمينا ويسارا، وهو جالس فوق مهده الصغير، بمدينة أم الفحم العربية، شمالي إسرائيل، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وأضهر مقطع الفيديو بعض اللقطات اللي بدا فيها أن مخزن الذخيرة في السلاح لم يكن مثبتا في مكانه، وحاول الرضيع تثبيته، بعدم وعي منه بمدى الخطر الذي يقع عليه.

وكانت الشرطة الإسرائلية عثرت على مقطع الفيديو عندما ألقت القبض على رجل مشتبه فيه من مدينة أم الفحم، وقاموا بالتفتيش في الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف الخاص بالرجل المقبوض عليه، فوجدوا عليه تلك المقطع.

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وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الرجل لامتناعه عن الكشف عن هويته، على على خلفية الاشتباه في تورطه في تجارة الأسحلة غير المشروعة.

وتم توجيه 3 تهم إلى الأب وهي حيازة الأسلحة غير القانونية والإتجار بها، إضافة إلى تعريض حياة الطفل إلى الخطر، في ما قام محامي المتهم بنفي كل التهم الموجه إلى موكله، وقال إن المسدس الذي كان يحمله الطفل بالفيديو "مجرد لعبة".

وأكدت الشرطة أن المتهم متورط في تجارة الأسلحة، وأن المسدس حقيقي، وكانت الأقلية العربية بإسرائيل بدأت احتجاجاتها على تفشي الجريمة وفوضي الإتجار بالسلاح، إثر جرائم القتل المروعة التي حدثت بالفترة الأخيرة، ومن جانبهم قال السكان العرب إن السلطات تدير وجهها عن العنف والجريمة.

ومنذ بداية عام 2019، قتل نحو 70 عربيا وأصيب عشرات آخرون، من جراء الجريمة المتفشية في مناطقهم.