مجموعة أزياء صيف 2020 من "ألبيرتا فيريتي" تجمع الحبّ والحرية والقوّة

كأنّ فعاليات عالم الموضة تسير على وتيرةٍ سريعة جدًّا لنكون اليوم مع المحطّة الثالثة في ميلانو حيث انطلق أسبوع الموضة من أكثر المدن فخامةً وعشقًا للأزياء والفنّ.

ففي اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو، استوقفنا عرض علامة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti وهي من العلامات الإيطالية التي تضع حرية المرأة دومًا في المقام الأول في كلّ تصاميمها، وعرض ربيع وصيف 2020 جاء ليؤكّد ذلك.

أكثر ما يعجبنا في ستايل ألبيرتا فيريتي أنها تقدّم الـ Streetwear أي ملابس تليق بالحياة اليومية الصاخبة التي تعيشها المرأة من حياتها العملية إلى البيت إلى مناسباتها وسهراتها من دون أن تفقد قوّتها وأنوثتها وهويتها الحقيقية.

أجواء السبعينيات لموسم ربيع وصيف 2020

أطلّت العارضة الشابّة كايا جربر لتعلن بدء عرض فيريتي لموسم ربيع وصيف 2020 وعلى رأسها قبعةً دائرية منسّقةً مع سروال الخصر العالي باللون البرتقالي والجاكيت المنفوشة قليلًا باللون البنّي وقميصها الأصفر ذي الكشكش على الأطراف.

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مع تقدّم العرض، برزت كثيرًا السراويل بالخصر العالي وذات القصّة الواسعة على القدمين المنسّقة دومًا مع جاكيتات البلايزر المحدّدة بحزامٍ على الخصر. إلى جانب الجامبسوت الفضفاض نجد الشورتات غير القصيرة والتنانير حتى منطقة الركبة مع القمصان من جلد السويدي التي ستصلح للوك العمل والدوام.

إلى الفساتين التي كانت غنية بالألوان ورسوم الفراشات والطبعات أو الـPatchworks: موديلات قصيرة منفوشة عند الأكمام أو تلك الطويلة والمنسدلة المستوحاة قليلًا من ستايل القفطان الذي سيناسب أجواء العطلة الصيفية المقبلة.

أما فساتين السهرة فجاءت في القسم الأخير من العرض، حيث استعانت ألبيرتا بقماش الموسلين المنسدل مع البريق الأسود في الترتر والباييت اللامع بألوان الليل القاتمة مثل اللون البنفسجي واللون الأسود.

لكن تلك القبعات التي وضعتها غالبية العارضات سرقت الكثير من انتباهنا، فلقد كانت الأكسسوار الوحيد الذي اعتمدته لعارضاتها إلى جانب شنط الكتف والنظارات الشمسية.

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