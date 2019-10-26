في عيد ميلادها الـ31.. "غناء ورقص وتمثيل" محطات في حياة أمينة خليل

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تحتفل الفنانة المصرية الشابة، أمينة خليل، اليوم، 26 أكتوبر، بعيد ميلادها الـ31، وبهذه المناسبة، رصد موقع "هن"، أبرز المعلومات عن الفنانة.

ولدت أمينة خليلة في 26 من أكتوبر 1988، وهي تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنه أخو الموسيقار يحيى خليل.

درست خليل التمثيل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت عام في 2009.

قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة، ودرست في مسرح "لي ستراسبرج".

عادت لتقديم أوراقها في جامعة "هارفرد"، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

درست أمينة البالية منذ طفولتها، حتى عامها الـ17، في المركز الثقافي الروسي، واستديوهات أخرى، إضافة لتلقيها عروض ضمن بحيرة البجع، وتركته، وبدأت في تعليمه في سن الـ19 عامًا.

وذكرت الفنانة خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُذاع على قناة "cbc"، أنها قررت طي صفحة البالية بسبب ضرب إحدى المدربات لها، مؤكدة أنها تواظب على تمرينات البالية حتى الآن.

وبجانب الرقص والتمثيل، تمتلك أمينة موهبة الغناء، وهناك تجربة سابقة لها في الغناء مع فرقة "مقام"، حيث ظهرت في فيديو وهى تؤدي أغنية "يا حبايبنا".

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كما أنها شاركت مغني الراب المصري "زاب ثروت" في غناء أغنية "نور".

تعرضت لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بسبب زيادة الوزن، ولكنها تجاهلت ذلك ونشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها، وعلقت عليها: "رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات".

- شاهدها المخرج مروان حامد تغني في إحدى الحفلات فرشحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012، وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طرف تالت".

وذكرت خليل أثناء استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنها أقدمت على تجسيد شخصيات في 3 أعمال تنتمي لفترة زمنية قديمة، وهي: فيلم "الكنز" ومسلسلي "ليالي أوجيني" و"جراند أوتيل"، مضيفة أن الجمهور يشبهونها بسيدات الزمن القديم.

وكشفت الفنانة عن أول قصة حب في حياتها وهي في عامها الـ15، وقالت: "كان دمه خفيف وبيضحكني وبيجبلي شيكولاته وبيتزا".

وبرعت أمينة في تقديم دور "نازلي" خلال مسلسل "جراند أوتيل"، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التي تدور في الفترة ما بين 1940 و1950، حيث جسدت دور فتاة رومانسية، تقع في حب عمرو يوسف، الذي يعمل خادم في أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

وإلى جانب "جراند أوتيل"، قدمت خليل عدة مسلسلات أهمها "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام عام 2014، و"ليالي أوجيني" مع الفنان ظافر العابدين.

وشاركت في فيلمي "خطة بديلة" و"سكر مرّ"، عام 2015، و"خانة إليك" عام 2016.

وتزوجت الفنانة من أخصائي الطيران الشراعي، كريم الخشاب في عام 2015، وهو صاحب شركة تقدم خدمات خاصة بهذه الرياضة في المدن الساحلية المصرية، لكنها انفصلت عنه بعد فترة.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في استفتاء برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي خلال عام 2018، عن دورها في مسلسل "ليالي أوجيني" وفيلم "البدلة".