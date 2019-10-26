متصلة تهاجم رضوى الشربيني ودعاء صلاح: كنت هتطلق علشان سمعت كلامكم

تعرضت الإعلامية دعاء صلاح لهجوم كبير من إحدى متابعات برنامجها "إنتي الأقوى"، المذاع على شاشة المحور.

وانتقدت "رنا"، صاحبة الـ27 عاما، في مداخلة هاتفية، دعاء صلاح وبرنامجها والإعلامية رضوى الشربيني وبرنامجها "هي وبس"، على شاشة "cbc سفرة" قائلة: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا.. أنا كان بيتي هيتخرب وكنت هتطلق بسبب البرامج، وبسبب إننا مبقيناش قادرين نستحمل.. إنتم شايفين الحياة غيرنا.. إنتم مش عايشين معانا في بيوتنا".

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وأضافت رنا: "في ناس عاوزة تعيش، واللي بتلاقي بيت في المجتمع ده وتلاقي واحد صاينها أو حتى مش صاينها أهي بردو حيطان مضللين علينا.. في بيوت بتتخرب بسبب كلامكم وبسب إن إنتوم بتعصوا الناس على بعضها، زي مافي ستات حلوة في ستات وحشة وزي مافي رجالة حلوة في رجالة وحشة.. مفيش مقياس، ومش علشان تجارب وحشة تبقى كل حاجة وحشة.. أنا كنت هتطلق والمشكلة مكانتش من عند جوزي، ده كان علشان أنا سمعتلكوا علشان كنت بس بدور على حقوقي ونسيت عيوبي ومشاكلي وجه عليا وقت مكنتش طايقة عيشتي.. اتقوا الله فينا، وزي مابتدونا المحتوى اللي ناخد بيه حقوقنا أدونا المحتوى اللي نحافظ بيه على بيوتنا".

وردت دعاء صلاح عليها: "لما إنتي جوزك كويس ومحترم وبيديكي حقوقك سمعتيلنا ليه؟.. إحنا مبننزلش من بيوتنا نخرب بيوت الناس.. إحنا بننزل من بيوتنا نشتغل علشان نقول رسالة والرسالة دي ممكن تنفعك وممكن متنفعكيش، وربنا كرمنا بالعقل علشان أخد اللي يناسبني منها، بنقولك خدي حقك بس باحترام وبرضا".