المصرية لصحة المرأة تنظم احتفالية بشهر أكتوبر الوردي

تقيم الجمعية المصرية لصحة المرأة بالتعاون مع أحد الفنادق الكبرى، احتفالية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، وهو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بعنوان "الاثنين الوردي"، وذلك في يوم 28 اكتوبر.

وقال أستاذ دكتور أشرف سليم، رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة، في بيان صحفي، إن الاحتفالية تأتي في إطار إيمان الجمعية بأهمية دعم السيدات المحاربات لمرض سرطان الثدي، كما تؤكد الاحتفالية ضرورة الاهتمام بصحة المرأة من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

كما صرحت دكتورة نوران حسين، المدير التنفيذي للجمعية، أن الاحتفالية ستتضمن محاضرات فى موضوعات متنوعة تهم المرأة بشكل عام تشمل العناية بالبشرة والشعر والتغذية وندوة عن تطوير المهارات الحياتية مع مدربة حياة محترفة.

من المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور استشاريين في الجلدية والتغذية والعناية بالشعر وكذلك خبراء في دعم ومساندة المرأة، وعدد من السيدات الناجيات من المرض على أن ينتهي الحفل في الساعة 3:00 ظهرا.